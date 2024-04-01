高收入家庭多付電費？電力公司：假的

多傳言稱，加州今年將按照收入等級收取每月「固定電費」部分，對此電力公司闢謠稱該說法是「假的」。（Pexels)

南加 愛迪生電力公司（Southern California Edison，簡稱SCE）近日澄清了有關「固定收費」（fixed charge）的一系列傳聞。這些傳聞聲稱，加州 將於今年7月開始，根據家庭年收入劃分「固定電費」，並指出收入較高的家庭將支付更高的費用，每年得多付500元。然而，SCE代表表示，這些說法毫無依據。

去年四月，根據加州公用事業委員會（CPUC）的要求，包括南加愛迪生電力公司在內的三大電力供應商提出了一項建議，計劃根據家庭年收入的高低收取「固定電費」。SCE當時的提案包括了對固定月費進行「收入分級」的建議：年收入超過18萬元的家庭將支付85元的固定月費，年收入6萬9000元至18萬元用戶為51元；年收入在2萬8000元至6萬9000元元用戶為20元；而年收入低於2萬8000元的家庭則僅需支付15元。

然而，SCE代表Jeff Monford指出，由於這一提案引起了社會諸多擔憂，因此去年7月，電力公司提交了一項新的提案，完全取消了收入驗證和根據收入調整「固定電費」的計劃。新提案中，SCE提出將所有住宅客戶的「固定費用」統一設為51元，而參加CARE和FERA等收入合格計劃的客戶則支付較低的固定費用，分別為10元或15元。

Jeff補充解釋，自去年7月以來，根據收入等級劃分「固定電費」的提議再也未被討論和採納，因此有關今年實行該制度的傳聞完全「毫無事實依據」。

SCE代表強調，固定電費的設計旨在使電網的運營費用與用戶的能源消費分開，從而使電費帳單更加清晰。他還指出，大多數客戶的電費帳單都會因此而減少。對於一些人對「固定電費是電力公司賺取更多利潤 的一種方式」的誤解，Jeff解釋說，這種看法是錯誤的。即使提案得到批准，電力公司仍將獲得相同的資金用於建設、運營和保護電網的投資。在加州，電力公司僅通過建設和維護電網的工作賺取有限的利潤。

此外，根據法規規定，CPUC將在7月1日之前作出有關「固定收費」的最終決定，這意味著「固定收費」在7月1日之前不會實施。事實上，最早要到2025年才會實施。