谷歌20年前愚人節 被喊騙子

谷歌20年前愚人節推出Gmail服務，當時一度被認為是愚人節笑話之一。（谷歌臉書）

NBC 4電視台報導，谷歌 （Google ）聯合創始人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin）喜歡惡作劇，25年前創辦公司後不久，每年的愚人節總推出稀奇古怪的想法。因此在20年前的愚人節推出Gmail時，當時也被視為是愚人節的惡作劇玩笑之一。

這項免費電子郵件服務推出時，每個帳戶即擁有1GB儲存空間，在如今以TB為單位的iPhone時代，這個數字聽起來微不足道，但當時卻是個「荒謬」的容量，足以儲存上萬封電子郵件。同時期的雅虎（Yahoo）和微軟（Microsoft）電郵服務只能儲存30至60封電子郵件。

Gmail還配備谷歌搜尋技術，用戶可快速從儲存在該服務的電子郵件中找到舊郵件。它還能自動將一系列同一主題的電郵串連一起。谷歌前高管梅耶爾（Marissa Mayer）表示，「我們最初宣傳是三個S，存取（Storage）、搜尋（Search）和速度（Speed）。」

這是個令人費解的概念，以至於美聯社在2004年愚人節發表一篇有關Gmail報導後不久，讀者打電話告訴他們「被谷歌惡作劇騙了」。前谷歌工程師Paul Buchheit近期接受美聯社採訪時稱「這就是魅力的一部分，它改變人們對網路瀏覽器中可能出現應用程式類型的看法。」

Gmail目前預估有18億活躍帳戶，每個帳戶提供15GB免費儲存空間，與Google Photos和Google Drive綑綁一起。儘管比Gmail最初提供的空間多出15倍，但對許多很少清除帳戶的用戶來說仍不夠。因此電郵、照片和其他內容的數位囤積是谷歌、蘋果等公司如今透過出售額外儲存容量賺錢的原因。（就谷歌而言，收費從200GB儲存空間每年30元，到5TB容量每年收費250元不等）。

Gmail在許多地方都改變遊戲規則，也是讓谷歌成為如今占有網路搜尋主導地位的基石。Gmail之後，谷歌又推出谷歌地圖（Google Maps）和谷歌文件（Google Docs）。隨後收購影片網站YouTube，推出Chrome瀏覽器和Android作業系統，後者成了全球許多智慧型手機 採用的系統。

Buchheit笑著說「最初推出Gmail時，我們只有300台機器，且都是其他人不要的老機器，只夠容納一萬名用戶，聽起來有點荒謬。」儘管如今隨著谷歌更多的大型資料中心網路上線，註冊Gmail愈來愈容易，但該公司直到2007年才開始接受所有用戶申請。