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防青少年被逼賣淫 州議員、律師力推修法

編譯胡立宗／綜合報導
眾議員吉普森（左）與洛市律師費丹薩托（右）聯合呼籲對抗強迫性交易。（取自洛市律師辦公室的X帳號）
眾議員吉普森（左）與洛市律師費丹薩托（右）聯合呼籲對抗強迫性交易。（取自洛市律師辦公室的X帳號）

南洛杉磯的犯罪問題雖見減少，但過去八個月內還是有60多名未成年人遭脅迫賣淫，問題特別嚴重的是菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor），在South Figueroa Street的六哩路段上，還有更多未成年人等待救援。洛縣卡森市選出的加州眾議員吉普森（Mike Gipson）在本會期提出Assembly Bill 2419號修正案，調降加州刑法的搜索令簽發門檻，以增加未成年人獲救的機會。

洛市律師費丹薩托（Hydee Feldstein Soto）也加入吉普森的行列，共同呼籲民眾重視此一修正案，以及防制青少年遭到誘騙、強迫賣淫的嚴重問題。

加州刑法目前規定，只有重罪嫌疑才能聲請搜索令，但是誘迫未成年人賣淫只是輕罪，因此無法聲請搜索令。AB 2419的宗旨即在允許將涉及青少年的人口販運、誘迫賣淫相關證據，當作聲請的合理依據。費丹薩托強調，AB 2419能幫助洛市防止青少年遭到性剝削，希望民眾與議會支持修法。

吉普森則強調，搜索令狀是減少犯罪、保護鄰里的必要手段，特別是他所在的選區，AB 2419是對抗人口販運與脅迫賣淫的重要一步。眾議會公共安全委員會預定4月2日舉行該法的聽證。

自從2023年，費丹薩托就已經開始跨部門協調，並獲得市長與議會的支持，透過洛市警局、聯邦調查局、聯邦檢察官與國土安全部的人力，抑制以South Figueroa Street為中心的犯罪活動，特別是非法性交易的相關罪犯。

加州 眾議員 洛縣

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