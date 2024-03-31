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灣區9縣衛生官員協會示警：麻疹病例不斷增加

編譯廖宜怡／綜合報導
由灣區九縣衛生官員組成的「灣區衛生官員協會」發出緊急聯合聲明，呼籲注意麻疹病例持續增加的趨勢。（電視新聞截圖）
由灣區九縣衛生官員組成的「灣區衛生官員協會」發出緊急聯合聲明，呼籲注意麻疹病例持續增加的趨勢。（電視新聞截圖）

灣區九縣衛生官員組成的「灣區衛生官員協會」（Association of Bay Area Health Officials）29日罕見發表緊急聯合聲明，呼籲各界正視加州和美國麻疹病例不斷增加的趨勢，並建議民眾即時接種疫苗

灣區衛生官員協會在聲明中說：「預防感染麻疹最有效的方法就是接種兩劑『麻疹-腮腺炎-德國麻疹』（MMR）疫苗，可提供終身保護，這對將於未來幾個月內出國旅行的人來說特別重要。」

灣區衛生官員協會表示，美國疾病防制中心（CDC）稱，美國今年已有17個地區出現共64例麻疹確診病例，大部分是年滿12個月、還未接種MMR疫苗的兒童，他們九成以上都曾出國旅遊，而麻疹病毒正在全球許多地區傳播，包括熱門旅遊景點和主要商業據點。

灣區衛生官員協會說：「灣區擁有三大國際機場，是國際旅遊中心，因此提高了接觸這種高傳染性病毒的可能性。對於計畫出國旅行的個人或家庭而言，未曾接種過麻疹疫苗者的感染風險已大大提高。」

協會還說：「民眾在出國旅遊前應儘早進行規畫，查詢目的地和CDC『全球麻疹旅遊健康通知』（Global Measles Travel Health Notice），獲取包括已知麻疹疫區等旅遊健康資訊，家長也應該在行前諮詢子女的醫師。」

衛生官員表示，返回美國後，民眾要觀察三周是否有出現麻疹的跡象和症狀。官員說：「雖然灣區的MMR疫苗接種率向來很高，但最重要的是要確認疫苗接種紀錄，有疫苗接種文件可以幫助人們避免在接觸病毒後被隔離。對於計畫出國的民眾（包括未滿12個月大的兒童），CDC有提供加速接種疫苗指南。」

協會表示，麻疹症狀包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎（紅眼症），感染後兩到四天內會出疹子。麻疹病毒會透過直接接觸或透過空氣接觸患者的飛沫傳染，這些帶有病毒的飛沫可以在室內空氣中存活數個小時。

CDC指出，約五分之一的麻疹患者需要住院治療，每1000名感染麻疹的兒童中，會有一到三人死於呼吸道和神經系統併發症。

疫苗 灣區 CDC

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