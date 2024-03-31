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密度 產險公司棄保房屋新理由 此概念恐影響更多屋主

編譯廖宜怡／綜合報導
「密度」成為產物保險公司棄保加州房屋的新理由。（取自Pexels）
「密度」成為產物保險公司棄保加州房屋的新理由。（取自Pexels）

去年10月，Liberty Mutual保險公司通知住在舊金山的客戶史奈德（Marc Snyder），他的房屋保單不會再獲得續約，理由是：密度（density）。

Liberty Mutual在信中表示，由於史奈德的房屋「位於一個住宅過於密集的地區，所以我們無法再繼續提供保險」。

史奈德十分不解，因為他的住宅是位於諾伊谷（Noe Valley）一條安靜街道上的獨棟屋，這個社區一點都不擁擠。他說：「這個道理一點都說不通。」

房地產經紀人和專家表示，「密度」是保險業的一個新術語，隨著加州保險危機的惡化，這個概念可能讓加州更多屋主受到影響。

保護消費者權益團體「保單持有人聯盟」（United Policyholders）執行董事巴哈（Amy Bach）表示，在保險領域裡，密度指的可能是兩件事：一是房屋物理密度，二是特定保險公司保單的集中程度。她表示，如果是第一種情況，因為保險公司認為房屋密集區若發生火災，快速蔓延的風險很高，所以會棄保人口稠密區的保單。

屋崙保險經紀公司總裁貝塞拉（Jerry Becerra）指出，在舊金山這樣的城市裡，最讓人擔心的火災的不是野火，而是地震後發生的火災。最明顯的例子是1906年大地震後發生的火災，導致舊金山6萬棟建築物被焚毀。儘管大型保險公司並不承保地震本身造成的損害，但他們卻要為地震可能導致的火災負責。

如果是第二種情況，巴哈表示，保險公司會以密度為由，來減少特定地區的保單數量，以減少發生火災時的責任。

非營利貿易團體「保險資訊研究院」（Insurance Information Institute）策略傳播主任魯伊茲（Janet Ruiz）表示，保險公司為了降低風險集中程度採取不續保措施，並不是什麼新鮮事。她說，保險公司害怕，如果野火或洪水摧毀一個地區，他們可能無力支付所有索賠。

魯伊茲以Merced Property & Casualty為例，這家產物保險公司因為承保了許多2018年被坎普山火（Camp Fire）焚毀的房屋，後來因為成本問題破產。

貝塞拉表示，像舊金山這類中位數房價超過百萬元的城市，由於房屋重建成本昂貴，是保險公司認為風險特別高的地區。保險公司其他不續保的原因還包括屋齡以及屋主是否同時投保其他保險公司。

保險 舊金山 地震

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