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大熊山降大雪 驚見白色復活節

記者楊青/大熊湖報導
大熊湖山區30日喜迎4寸降雪，整個山區銀裝素裹。（記者楊青/攝影）
大熊湖山區30日喜迎4寸降雪，整個山區銀裝素裹。（記者楊青/攝影）

明知山下雪，偏向雪山行。30日的冬季風暴給南加州帶來豐沛雨水，同時山區普降大雪，多達4吋的大雪讓南加州許多地區一夜之間銀裝素裹，冰雪愛好者喜出望外，驚呼難得「白色復活節」。

影音來源：記者楊青/攝影

不少華人冰雪愛好者30日一早就開車上山，尋找大雪紛飛的樂趣，「天氣預報説山區下大雪，三個孩子都興奮得一夜未眠」，亞凱迪亞孫太太說，他們全家一早就開車上山，直奔大熊湖，一路冰雪，非常難得。

格蘭杜拉李先生一家，則在星期五提前上山。「天氣預報說30日凌晨就會下雪，果不其然」，李先生說，他受公司委託專程前往大熊山拍攝雪景，30日清晨一覺醒來，汽車果然已蓋上一層厚厚的「白棉被」，宛若到了東部大雪紛飛的Vermont。他說，南加州喜歡冰雪的民眾還真是不少，大熊湖幾乎所有酒店都爆滿，他星期五臨時訂當地最大的假日酒店，最後只剩下一個房間，到處都是玩雪的孩子和在雪中照相的大人。

在大熊湖山上擁有度假屋的郝女士表示，30日上午鄰居就傳來很多大雪照片，相互分享下雪的喜悅。她說，今年雨水多，下雪也多。往年乾燥的年份，3月底雪季已結束，今年現在已近4月，還有不斷有豐沛的雨水和冰雪，實在難得。

根據國家氣象預報，本次冬季風暴將持續至4月1日。

加州 南加 亞凱迪亞

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