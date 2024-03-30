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加油站為何標價「9/10」？有淵源沒意義

編譯胡立宗／綜合報導
加油站油價告示牌後面都會多加個「9/10」。（歐新社）
加油站油價告示牌後面都會多加個「9/10」。（歐新社）

開車的人都會加油，但是您可能不會注意到，價格標示牌後面永遠有個「9/10」的尾巴，下面還可能會寫著「Tax Included」（含稅），這個「9/10」到底從何而來？

事情要從1930年前後的大蕭條時代說起。當年的國會議員為了償還國債，因此在Revenue Act of 1932的稅法中，將燃料稅定為每加侖1分錢，因為當時的汽油還是以分計價，一加侖含稅可能只要10分。

但是，腦筋動得快的商人就在後面加個9/10表示這是稅金，因此理論上要收10.9分，但多數人都會直接給11分。原因很簡單，因為10.9分「看起來」比11分便宜，因此多數消費者不會認真去算他們的0.1分跑去哪了。而利潤可能只有幾分錢的加油站，也因此多賺了一些。

到了1970年代，油價開始飆升，很多時候多1分少1分已經不是重點了，而是差幾元。但是「9/10」的廣告效益仍在，因此各家廠商開始將「9/10」變成慣例。

再到2020年代，事實上燃料稅早就不是0.01元了，各州約在32分上下，加州燃料稅更是達到每加侖58.8分，再加上聯邦的18.3分燃料稅，「9/10」真的就是擺好看的。

大蕭條 加州 油價

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