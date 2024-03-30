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提升安全 學校區域限速擬降至20哩 明訂有效時段

編譯林思牧／綜合報導
加州議員提出AB 2583議案，擬將學校區域最高速限從每小時25哩降到20哩，並明訂實施速限的有效時段。(Pexels)
加州議員提出AB 2583議案，擬將學校區域最高速限從每小時25哩降到20哩，並明訂實施速限的有效時段。(Pexels)

一年半前聖荷西西南近郊的金寶市(Campbell)，一名八歲男孩早晨上學過行人穿越道時被車撞死。他的死促成民主黨州議員柏曼(Marc Berman)提出AB 2583議案，如果成為法規，學校區域最高速限(maximum school zone speed)會從每小時25哩降到20哩，而且會明訂速限的有效時段。

加州目前規定的學校區域最高速限是每小時25哩，而且是當有兒童出現的時候才有這個限制，這就讓執行變得混淆不清。2022年9月16日早晨，三年級的雅各伯(Jacob Villanueva)在保母陪伴下走路去學校，結果在走過行人穿越道時，兩人都被一輛超速的賓士撞上，雅各伯在醫院裡因傷重死亡，他的保母被撞斷了一條腿。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，28日(周四)在雅各伯就讀的城堡山小學(Castlemont Elementary School)舉辦了一場記者會，柏曼眾議員宣布提出新法案，除了要保障學童的安全之外，還要保障在學校附近行動的老師、家長和職員的安全。

他指出，現有的規定是有小孩出現在學校旁的區域時，速限才有執行效力，但成年人的安全也是重要的。另外，20哩的速限在州議會討論時會明訂，標示出在哪個時段有效，這樣駕駛人就不必先可開快車，等看到有人影時還要先判斷那是大人還是小孩，如果是小孩就要減速到25哩以下。

這項法案得到美國小兒科醫師學會(American Academy of Pediatrics)的支持。美國有39個州在州法上明訂學校區域的速限，其中只有九個州的速限超過20哩 ，加州是其中之一。只有六個州是在「有兒童出現」(when children are present)才執行速限，加州也是其中之一。

根據「美國智慧成長」(Smart Growth America)所發布的一份研究報告，從2016年到2020年，加州是對行人(pedestrians)最危險的十個州之一，因此，促進行人的安全，不論是大人或小孩的安全，都是重要的改進之處。

柏曼指出，車速慢的時候，駕駛人比較能看得清楚週遭的狀況，如果出現有危險的情況，也會有比較長的反應時間，這樣可以避免掉許多車禍，即使碰到人，傷勢也會比較輕微。

加州 聖荷西 眾議員

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