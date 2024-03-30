中國信託行業「秀才」李廷芳 新能源開拓者

李廷芳撰寫的「中國特色信託研究」受到研究人員、學者、信託從業人員和讀者的喜愛。（記者劉子為／攝影）

中國名校教授、中國信託行業「秀才」、一流企業管理者、中美新能源事業開拓者... 這其中任一頭銜都值得被拿出來津津樂道，而它們的所有者—李廷芳博士，對此卻一直保持謙遜，他從中國福建的土樓走出，經過努力與堅持在新能源投資 領域頗有建樹，並仍為推動世界新能源產業的發展而步履不停。

李廷芳來自世界非遺土樓之鄉，憑藉刻苦努力，先後在廈門大學、同濟大學、北京大學三所中國頂尖高校獲得MBA、博士和博士後學位。由於他在信託、金融投資領域中具有很高聲譽，他得到中國多所一流高校認可，先後被廈門大學、中央民族大學、同濟大學聘請為教授、985工程專家。此外，經國家開發銀行知名專家推薦和國家開發銀行組織的行業頂級權威專家評審，同時由國家開發銀行行長兼主任的專家委員會辦公會議審核批准，李廷芳被擁有150多名院士、包括前世界銀行副行長兼首席經濟學家林毅夫等專家在內的國家開發銀行專家委員會聘為特聘專家，還被選為中國私募投資行業聯合會副會長等職位，在身兼多職的同時把每一個頭銜都做得名副其實。

從理論到實踐：引領信託業發展方向

自2002年起，李廷芳深耕中國信託行業，他不僅對中國信託業進行了系統全面的理論研究，而且還把實踐心得反哺理論研究，曾任多家信託公司高管。李廷芳在安信信託擔任執行總裁期間，把在2007年初連工資都發不出的公司，成功地實現扭虧為盈、且市值最高時超過500億元的上市公司。在擔任中國金谷國際信託常務副總經理期間，李廷芳與團隊一起將金谷信託不到70億元的受托資產規模，在一年多發展成為超千億規模，並帶領金谷信託在2012年中國信達股份有限公司對全系統子公司的綜合考評中獲得第一名。

雲尚基金李廷芳與雲南省發改委副主任黃小榮簽署「雲南省PPP項目投資戰略合作協議」。（受訪者提供）

李廷芳在擔任雲尚基金董事長兼CEO 期間，充分發揮其獨特宏微觀經濟研判能力和敏銳市場洞察力，以其出類拔萃的金融投資特長，創新金融模式，成功地在競爭激烈的6740多家私募基金管理機構中脫穎勝出，成功地與雲南省發改委簽訂了1000億元「PPP重點項目投資基金戰略合作協議」，與雲南省國資委簽訂了規模500億「國有企業轉型升級調整基金戰略合作協議」， 用於支持雲南省基礎設施建設和國企轉型升級。李廷芳的優異業績和貢獻受到中新網、經濟日報、中證報、鳳凰網等中國知名主流媒體報導，他發揮自身優勢，為雲尚基金所創造的資產規模在當時中國私募行業中處於領先地位，為中國私募產業積極參與PPP重點重大項目投資和國企轉型升級起到了導向的示範作用。全國人大財經委「信託法」起草小組組長王連洲和中國信托業協會的多任會長稱譽李廷芳為「中國信託行業的秀才」。對於行業同仁對其業績和貢獻的肯定，李廷芳一直保持謙遜，他認為只是運用自己的所學所知，為中國信託業發展獻上綿薄之力。

為了將知識與經驗分享給公眾，李廷芳積極參與中國信託行業的公益活動，包括起草和撰寫「中國信託行業信託年鑑」，也先後在中國證券時報、國際金融時報、「工業經濟」等中國一流媒體發表具有前瞻性、創新性的文章。根據其10多年的信託實踐，並結合其學術研究成果，李廷芳在2013年推出「中國信托特色研究」專著，該著作由人民日報出版社出版，在北京上海的新華書店和當當網發行，這本書創新提出了中國特色信託的概念和內涵，並對中國特色信託進行了系統全面的研究。在這本書中，李廷芳不僅為中國信託公司業務定位和發展帶來了新思路，還清醒地點出當時中國信託公司業務定位不清，監管體制有待進一步完善等問題，前瞻性地預判了中國信託行業高速發展背後存在的問題。該著作受到了時任中國全國人大副秘書長、法律工作委員會主任喬曉陽等專家的高度認可，並破例地為該專著作序，在他的序言中對李廷芳研究成果做出了高度評價。他的專著也頗受同行研究人員、學者與讀者的喜愛，首次出版發行的5000本專著在很短時間內售罄。同濟大學專門邀請李廷芳為金融碩士專業開設「中國特色信托」學位課，他的「中國特色信託研究」也被同濟金融碩士專業採用為教材，他的授課水平也得到了同濟師生的高度認可。

銀建集團李廷芳與中國石油達成戰略合作。（受訪者提供）

深耕新能源 助力節能減碳

李廷芳在投資實踐中，不僅能從微觀角度即企業價值投資、企業所處生命周期等角度對項目進行評估和投資決策，而且他還能以獨到的全球視野，把擬投資項目放在全球市場和經濟環境下，結合全球產業結構調整和發展趨勢予以投資評估。多年的金融投資經驗、敏銳產業洞察力讓李廷芳致力投身新能源產業，他曾在全中國最大的出租車 公司銀建集團擔任輪值CEO，並領導銀建集團踐行綠色出行概念；在他的帶領下，銀建集團將超過1萬多輛汽油出租車更新為電動車，成為世界電動出租車最多的經營管理企業。在2022年北京冬奧會期間，李廷芳發揮其出色管理組織能力，帶領銀建集團克服了新冠帶來的困難，出色地完成了為奧運官員、海外註冊媒體記者、全世界運動員保駕護航的服務，得到了奧運主席巴赫的親筆信表揚。

李廷芳帶領銀建集團為22年北京冬奧會保駕護航，獲國際奧委會主席巴赫親筆信點讚。（受訪者提供）

基於李廷芳在金融、投資領域的傑出表現和很高聲譽，全球鋰電池負極出貨量最大供應商杉杉集團的老闆鄭永剛為引進李廷芳而專門創設了上海杉杉投資，給予李廷芳創始股東、持有20%股權高規格待遇，並由李廷芳出任該公司董事長兼CEO。李廷芳的加入，助推杉杉新能源板塊事業的進一步發展壯大。在新能源領域，李廷芳不斷提出創新想法，他認為新能源汽車的發展應該堅持「短電長氫」的發展方向：對於用於長途運輸、碳排放量大和噸位大的卡車、貨車，應該堅持走氫燃料電池汽車的發展方向；另一方面，考慮到氫能一旦發生爆炸所產生的巨大風險，他指出市內短途行駛的汽車應該以電動汽車為主。

李廷芳被邀請為北大南加州校友會年會的論壇嘉賓。（受訪者提供）

放眼世界 致力投身於新能源發展事業

李廷芳在銀建集團和杉杉投資所積累的新能源投資、經營管理經驗，為他投身於新能源事業奠定了基礎。2022年11月，李廷芳被人才薈萃、擁有3400多名北大學子的北京大學南加州校友年會邀請為新能源論壇演講嘉賓。李廷芳表示，這次論壇讓他有機會接觸到了美國新能源產業的一些人才、先進的企業和項目，讓他開始投身美國新能源事業；他希望將自己在新能源領域的經驗和專業帶到美國，為美國、中國新能源發展事業貢獻一份力。李廷芳十分關注美國的能源業動向，認為其市場潛力巨大，投身於新能源事業大有可為。

到2023年底，李廷芳已經在美國成功地推廣、協調、指導美國本土合作夥伴企業，完成了對世界領先水平美國本土固態電池項目的資本投資，並結合合作夥伴資源對該項目在經營管理、市場開拓、法人治理結構完善等方面給予大力賦能。目前，該項目攻克了世界性主要技術難題，進展順利，將很快實現商業化和量產，預計在不久將來可以在美國Nasdaq實現上市。此外，李廷芳還在同時推進多個新能源項目，希望為美國、中國和世界新能源事業發展作出更多貢獻。

李廷芳表示，他對於新能源的熱情會不斷持續，將充分發揮和利用他橫跨金融高管、PE股權投資、新能源材料、新能源汽車的應用、綜合能源供應站投資建設，世界最大電動汽車經營管理等領域的經驗，努力地為人類新能源事業發展盡一份綿薄之力。