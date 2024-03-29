前加州主計長余淑婷 宣布參選州長

前加州主計長余淑婷周三正式宣布參選州長。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，加州 前主計長余淑婷（Betty Yee）27日宣布，將於2026年競選州長，與其他主要民主黨 競爭者爭奪即將卸任的州長紐森 （Gavin Newsom）的職位。這將是自2018年以來，加州最高職位的首次無現任參與的競選。

如果當選，余淑婷將成為加州首位女性州長。她是舊金山本地人，父母都是華裔移民。

目前擔任加州民主黨副主席的余淑婷說，她希望解決可負擔性問題，為沙加緬度帶來透明度，並解決氣候危機。

「加州的情況已經不一樣了，家庭比以往任何時候都更加努力地工作。但住房、食品、大學、兒童保育、老年人護理等方面的成本卻讓我們力不從心，」余淑婷在一份聲明中說。「我們齊心協力，就有勇氣和力量讓加州再次成為所有人安居樂業之地。」

紐森將於2027年任期屆滿，接替紐森的競選將是民主黨的自由競爭，肯定會吸引該黨的頂尖人才，以爭取領導這個美國人口最多的州和世界第五大經濟體的機會。

對於這個大部分由白人男性擔任的職位，余淑婷將不得不在極其多樣化的候選人中展開競爭。副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、非裔公共教學總監瑟蒙德（Tony Thurmond）和即將離任的州參議院領袖、女同性戀議員艾金斯（Toni Atkins）都已宣布參選。菲律賓裔州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，他正在認真考慮參選。

余淑婷曾擔任民主黨州長戴維斯（Gray Davis）的預算主管。之後，她當選為加州平稅局（State Board of Equalization）委員，隨後又當選為州主計長。加州主計長負責支付州政府資金、審計政府機構，並在 70 多個委員會任職。