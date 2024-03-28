美甲業勞權亮紅燈 越裔、難民尤甚

最新報告揭示加州美甲沙龍行業普遍存在勞動違規問題，尤其是越南移民和難民婦女，長期處於惡劣的工作環境中。（ABC7電視台）

做為擁有全美最多美甲沙龍及持照美甲師的州，加州 的美甲行業一直備受矚目。洛杉磯加大（UCLA）勞工 中心與加州健康美甲沙龍合作組織，近日攜手發布「美甲檔案：美國美甲沙龍員工與行業研究」報告，指出該行業的從業人員，尤其是越南移民和難民婦女，長期面臨工作條件惡劣和勞動違規問題。

長堤州大（California State University, Long Beach，CSULB）美國研究助理教授Preeti Sharma表示，此項研究的最終目的在於識別該行業不平等問題，為政策制定提供參考。該研究也為24選區現任州眾議員李天明（Alex Lee)撰寫的新法案AB 2444提供有力依據，並有助於改善美甲沙龍行業的工作條件與勞動標準。

在19日的記者會上，多位前任和現任美甲師分享了他們在行業中遭遇的惡劣工作條件。擁有十多年從業經驗的Anh Doan表示，行業內許多同行對帶薪病假等基本權利一無所知，且長期受化學物質過敏等職業病的折磨，工作環境和條件都需改善。另一名從業人員Joanne Nguyen表示，雖然她有幸被歸類為持W-2表格的正式僱員，享受一定的福利保障，但她對那些被錯誤地被畫分為1099表格的獨立承包商、無法享有基本權益的同行感到十分不平。

報告數據顯示，美甲沙龍工人的時薪中位數僅為10.94元，屬於低收入 行業。研究人員建議，可通過以適當語言向工人與雇主提供勞工權利教育，以及增強消費者意識等方式，改善行業現狀。研究員James Hunh表示，他們對500名消費者進行線上調查後發現，絕大多數消費者願意支付更多費用，以換取美甲師更好的工作條件；超過半數的受訪者表示，他們願意為美甲服務額外支付10元。