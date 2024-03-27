調薪難 速食業外包機器人求生

因應加州速食店員工最低工資上揚，部分速食業者開始裁員。（KTLA 5電視台）

福斯電視台FOX 66報導，根據華爾街 日報，在加州 速食店員工時薪每小時調漲至20元的新法於4月上路前，部分加州速食店已開始裁員、漲價，甚至把工作「外包」給機器人。

該項法律由加州州長紐森 （Gavin Newsom）於2023年簽署。許多餐廳高層已預見該法上路後可能引起的廣大影響。其中，墨西哥式速食連鎖店Chipotle的杭特（Jack Hartung）在2月分公司財報電話會議上表示，該法可能會導致加州消費者面臨大幅度的價格上揚。

舊金山灣區兩家Acai bowl餐廳老闆霍姆（Brian Hom）告訴華爾街日報，他將只配備兩名員工，而非原本的四名員工經營餐廳，且計畫將售價調漲10%。他還表示考慮將業務轉到其他州。此外連鎖店必勝客（Pizza Hut）和圓桌比薩（Round Table Pizza）也表示計畫裁減1280名送貨司機。

29歲奧赫達（Michael Ojeda）表示，「必勝客是我近十年來的職業所在，幾乎沒人注意到，這個工作在毫無預警下被奪走。」他補充道，自己需用外送的工資支持母親與伴侶。

部分連鎖店也正測試其營運自動化，將工作「外包」給機器人。據報導，El Pollo Loco告訴投資者，將在其莎莎醬製作中使用機器人。在加州擁有近千家分店的Jack in the Box，也將引入機器人負責油炸，及自動飲料分配機器等。