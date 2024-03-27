聯邦最高法院裁決前 墮胎藥已發完了

德州法官的裁決威脅到全國範圍內對墮胎藥片美服培酮的供應，加州已分發完了去年儲備的所有墮胎藥。（電視新聞截圖）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，由於德州一名法官的裁決威脅到全國範圍內對一種墮胎 藥片的供應，加州 已分發完了去年儲備的所有墮胎藥。該藥片是大多數墮胎手術使用的兩種藥片之一。

加州儲備了25萬片米索前列醇（misoprostol），以防法官的裁決導致墮胎藥物短缺。最高法院擱置了這一裁決，加州官員所擔心的墮胎藥短缺問題從未出現。最高法院於周二（26日）聽取此案的辯論。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）發言人理查茲（Brandon Richards）說，加州官員向全州的醫療機構分發了這些藥片，以便在過期前使用，並在最高法院對此案做出裁決前「加強供應」。

紐森於去年四月宣布，他的政府與ANI製藥公司談判達成了一項協議，購買多達200萬片米索前列醇。根據加州的採購記錄，加州在首批25萬片藥片上花費了約10萬7000元，每片價格約為43美分。

理查茲說，加州與ANI製藥公司達成的協議，允許加州以同樣的價格再購買175萬片藥片，並稱紐森將與醫生協商決定是否根據協議購買更多藥片。他的決定可能取決於周二的情況。

理查茲說，如果法官傾向於取締或限制美服培酮（mifepristone，本案中的爭議藥片），可能會促使加州重新補充庫存。

在美國，幾乎所有的藥物墮胎都同時使用米索前列醇和美服培酮。

在雙藥墮胎方案中，美服培酮通過阻斷荷爾蒙孕酮和擴張子宮頸來終止妊娠。之後再服用米索前列醇，促使子宮收縮，從而排出妊娠組織。

進行藥物墮胎也可以只使用米索前列醇，醫生說，僅使用米索前列醇進行人工流產是安全的，但可能會產生更多的副作用，包括更多的疼痛。如果美服培酮被取締，對米索前列醇的需求可能會增加。