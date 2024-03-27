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藥物墮胎聽證 判決影響深遠

編譯林思牧／綜合報導
聯邦最高法院為藥物墮胎聽證，判決之影響可能極深遠。（美聯社）
聯邦最高法院為藥物墮胎聽證，判決之影響可能極深遠。（美聯社）

藥物墮胎(medication abortion)占了2023年總墮胎數量的63%。聯邦最高法院26日為藥物墮胎舉行聽證。目前該院以保守派大法官占大多數。他們所做的判決，可能連加州這樣的自由州墮胎權益也會被限制。這種趨勢令墮胎權益人士非常憂慮。

聯邦食品與藥物管理局FDA在2000年核准藥物墮胎，認為美服培酮(mifepristone)既安全又有效。從那時至今，已有500多萬人次用藥物墮胎。通常懷孕婦女先服一顆200mg的美服培酮，阻斷持續懷孕所需的黃體酮(progesterone)賀爾蒙。接下來在72小時內服用米索前列醇(misoprostol)促使子宮收縮，把死胎排出。

後來FDA又進一步允許藥物墮胎到懷孕十周的狀況(最初是七周)，可以由非醫師的醫療人員開處方，還可以用郵寄的方式送藥，病患不必到診所去。本月份Walgreens藥局宣布，將開始在五個州販售米非司酮，加州是其中之一。

加州是最保障墮胎權益的州，在聯邦最高法院廢除墮胎全面合法權利以後，加州去年修改州憲法，把墮胎權利包括進去。紐森州長過去兩年中還另外簽署了24項保護墮胎權益的法案。

一群反墮胎的醫師對FDA提訴，現在該案到達聯邦最高法院。乍看之下加州的墮胎似乎不會太受影響，但戴維斯加大的法學教授齊格勒(Mary Ziegler)指出，如果最高法院同意原告的意見，判決FDA不應該允許遠距看診墮胎(telehealth abortions)，不但會改變加州人取得米非司酮的方式，也替未來禁止用郵寄方式來運送任何與墮胎相關的東西搭出舞台，到那時就等於在加州禁止了墮胎。

加州的聯邦參議員巴特勒(Laphonza Butler)指出，目前的法院系統不見得是為保障女性的利益。近年來一系列攻擊女性對自己身體做決定之權利的判決，讓加州人民與官員必須大力抗爭，不但要保障加州女性的權益，也要保障相鄰各州的婦女，讓她們可以到加州取得墮胎。

墮胎 加州 FDA

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