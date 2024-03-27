我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

報告：加州減排難達標 州長否認

編譯胡立宗／綜合報導
加州減少碳排的進度遭到質疑。（取自FOX News報導）
加州減少碳排的進度遭到質疑。（取自FOX News報導）

福斯新聞（FOX News）引述分析機構Beacon Economics報告指出，加州的二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放量雖然在疫情初期減少，但2021年卻增加3.4%，就此推估，加州很難達成2030年的減排目標，意即當年的總排放量要比1990年少40%。

首席研究員Stafford Nichols表示，加州重回減碳正軌的成本取決於方法，較低的方式是調整法規架構，鼓勵並促使換用新科技。但他也說，政治仍在干擾決策過程，政客經常也不會選最有效的方式。

加州州長紐森一向主張大量減少碳排，但根據Beacon Economics的分析，達成目標意味著每年必須減少1億公噸的排放量，但依照目前的進度，加州還缺了2億5800公噸。

紐森辦公室在回應福斯新聞時則認為Beacon Economics的評估有其缺陷，沒有充分考量加州目前與未來的進展。發言人強調，加州至2025年將有150萬輛零排放汽車，也早在2020年就已減排至1990年的水準，加上480億元的氣候變遷基金與100億元的零排放汽車與充電樁，以及既有的聯邦經費，都足以加速轉換至乾淨能源。

不過，有些專家則認為，加州的乾淨能源政策是以鄰為壑。非營利Heartland Institute的能源顧問Ronald Stein主張，加州的零排放其實是奠基於全球排放的增加，因為加州只是把汙染工業交給其他管制較鬆的國家去做。而且，關掉加州的天然氣發電廠後，加州開始成為能源輸入大州，只因「我們有需求，鄰居能供應」。

加州 紐森 減碳

上一則

垃圾掩埋場開發案停滯 罷免吳桐淮理由之一

下一則

羅省中華會館 文物展慶青年節

延伸閱讀

工作直接外包給機器人 加州速食業裁員以求生

工作直接外包給機器人 加州速食業裁員以求生
角逐舊金山市長…麥法恩、安世輝 抨擊治安太差

角逐舊金山市長…麥法恩、安世輝 抨擊治安太差
4月提案 加州領導人縮減赤字達協議

4月提案 加州領導人縮減赤字達協議
初選開出95%選票 1號提案最終勝負差距 可能不到0.5%

初選開出95%選票 1號提案最終勝負差距 可能不到0.5%
紐森一號提案陷膠著 僅領先0.1%

紐森一號提案陷膠著 僅領先0.1%
最低工資法 紐森：Panera Bread不能豁免

最低工資法 紐森：Panera Bread不能豁免

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡
大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元