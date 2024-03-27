報告：加州減排難達標 州長否認

加州減少碳排的進度遭到質疑。（取自FOX News報導）

福斯新聞（FOX News）引述分析機構Beacon Economics報告指出，加州 的二氧化碳、甲烷等溫室氣體排放量雖然在疫情初期減少，但2021年卻增加3.4%，就此推估，加州很難達成2030年的減排目標，意即當年的總排放量要比1990年少40%。

首席研究員Stafford Nichols表示，加州重回減碳 正軌的成本取決於方法，較低的方式是調整法規架構，鼓勵並促使換用新科技。但他也說，政治仍在干擾決策過程，政客經常也不會選最有效的方式。

加州州長紐森 一向主張大量減少碳排，但根據Beacon Economics的分析，達成目標意味著每年必須減少1億公噸的排放量，但依照目前的進度，加州還缺了2億5800公噸。

紐森辦公室在回應福斯新聞時則認為Beacon Economics的評估有其缺陷，沒有充分考量加州目前與未來的進展。發言人強調，加州至2025年將有150萬輛零排放汽車，也早在2020年就已減排至1990年的水準，加上480億元的氣候變遷基金與100億元的零排放汽車與充電樁，以及既有的聯邦經費，都足以加速轉換至乾淨能源。

不過，有些專家則認為，加州的乾淨能源政策是以鄰為壑。非營利Heartland Institute的能源顧問Ronald Stein主張，加州的零排放其實是奠基於全球排放的增加，因為加州只是把汙染工業交給其他管制較鬆的國家去做。而且，關掉加州的天然氣發電廠後，加州開始成為能源輸入大州，只因「我們有需求，鄰居能供應」。