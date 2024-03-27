影藝之都／賈玲：我用身體挑戰好萊塢特效

中國導演賈玲（左二）日前參加索尼公司舉辦的「熱辣滾燙」特別展映會。（讀者提供）

中國導演賈玲日前參加索尼 公司舉辦的「熱辣滾燙」特別展映會，她笑稱是用身體挑戰好萊塢 特效，用自己的肉體做了一個視效大片。華人 演員吳彥祖現身支持，他現場對賈玲提問且兩人還自拍合影。

賈玲不改親民本色，風衣仔褲亮相現場。賈玲說，民族的就是世界的，「熱辣滾燙」不是視效大片，但她用自己的身體做了一部時效大片。她覺得影片中那種共情的情感類東西，大家都是相通的。

吳彥祖也現身坐在觀眾席內，在現場答問時，賈玲開玩笑請他提問。吳彥祖問了她為什麼選拳擊，她回答說，其實哪種運動都可以，只不過拳擊在互相較量的比賽後還能互相擁抱，兩人活動結束後還自拍合影。

觀影結束後，賈玲滿足來賓的合影要求，且對拍照光線角度沒有要求。賈玲與美國本地觀眾積極互動。她表示，目前未有進軍好萊塢的打算，這次來美除了為新片宣傳，也是為電影「你好李煥英」英文版擔任監製。她沒想到「你好李煥英」能被好萊塢翻拍，因為她寫這個故事時，主要是為中國觀眾服務，包括為華人電影服務。未料到李煥英這種中國式母親或者說華人母親的故事在美國也能共情。

「熱辣滾燙」描述一名女性在遭遇愛情親情和人生低谷時，重拾夢想和不斷向前的故事。電影8日登陸北美市場，賈玲說，看完這部戲以後，你也許想減肥，想運動，也許你想去做一點什麼事，也許你想去去打開一本買了很久的書，你就是有一種想要動起來，想要愛自己。這就是她拍這部電影的目的。

賈玲表示，「熱辣滾燙」也引發外界一些猜測，但她只是想通過電影勵志，她做的一切都是為了讓觀眾看得開心，她下一部電影想拍直銷題材。