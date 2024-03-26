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Trader Joe's19分錢香蕉 20年來首漲價

編譯陳盈霖╱綜合報導
Trader Joe's受歡迎的獨立銷售香蕉，入選該店產品名人堂。（KTLA 5電視台畫面）
Trader Joe's受歡迎的獨立銷售香蕉，入選該店產品名人堂。（KTLA 5電視台畫面）

NBC 4電視台報導，連鎖店Trader Joe's近期將店內頗受歡迎，單獨銷售的香蕉價格提高約20%，從19分上漲至23分錢。

Trader Joe's自2001年開始，便以每根19分錢的價格將香蕉單獨出售，至今始終不變的售價成該店賣點。多年來這個19分的香蕉非常受消費者歡迎，甚至近期還入選了Trader Joe's產品名人堂（Trader Joe's Product Hall of Fame）。目前有部分Trader Jooes'門市店表明店內拒絕提高這個含有豐富鉀元素的農產品。

該品牌一位代表向CNBC Make It提供的聲明表示，「新價格仍代表著香蕉在日常生活中提供的巨大價值。」他們表示，「我們只有在成本發生變化時才會改變價格。20多年來，我們將每根香蕉的價格保持在19分，如今到了必須改變的地步。」該店發言人並指出，儘管香蕉價格上漲，但其他農產品，如生菜心、甜椒和蔥等價格都下降。

事實上，Trader Joe's並不總單獨出售香蕉。過去該店的香蕉也像其他零售店那樣按磅出售，但由於商店內沒有秤，香蕉在倉庫中完成秤重和包裝。

在「Inside Trader Joe's」播客2018年播出第一集時，時任首席執行長班恩（Dan Bane）談起當年為何將香蕉獨立出售時表示，有一次他注意到一位老婦人正看著香蕉，但遲遲未出手購買時，他走向她並詢問「為何不拿一袋。」「那位婦人對我說，『我可能活不到第四根香蕉。』第二天我就決定要將香蕉單獨出售」。自那時起，它們的價格就是19分。

Trader Joe's

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