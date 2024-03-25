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遊民心理治療+住房 加州一號提案 驚險過關

編譯胡立宗／綜合報導
Proposition 1過關，遊民問題將以新方式解決。（取自KCAL報導）
Proposition 1過關，遊民問題將以新方式解決。（取自KCAL報導）

咸認影響深遠的加州一號提案（Proposition 1）在21日終於得到開票結果，以50.2%比49.8%獲得通過。提案的主要影響有兩個部分：一是加州可以舉債64億元，特別針對遊民的心理治療；二是地方政府必須將遊民長期住房等既有經費，撥出三分之二、轉投心理治療。

在3月5日投票完成的Proposition 1，從一開始就只呈現微幅差距，直到21日宣布開票完成，贊成與反對的差距仍然有0.4個百分點。不論差距再小，民意既然已經決定，縣級政府就必須撥款至遊民的藥酒癮與心理治療，減少用於長期住房與個人化協助的經費。

就財政面而言，影響最大的莫過於另外舉債64億元，雖然居民不用多繳稅籌措經費，但是每年衍生的利息仍是要由納稅人埋單。另外，依照舊法對年收超過100萬元的人加徵1%的所得稅，美聯社估計歲收總額在20億元至30億元間，占加州心理治療支出的三分之一。

其次則是，已經撥發給地方政府的遊民經費，加州政府將獲得更大的節度權。除了原本用於住房與親訪的經費必須勻挪三分之二給心理與成癮治療，還必須增設總數1萬1150張的行為治療床位，及2萬6700個門診治療時段。另外，4350間安置住房，半數將保留給退伍軍人。

CBS指出，Proposition 1的推動者主要是州長紐森，與一群南加政治人物，包括洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）、洛縣縣委蘇麗絲（Hilda Solis）、韓珍妮（Janice Hahn）。支持者認為，提案將大幅增加心理治療床位與支持性住房；反對者則認為，不該從已有成效的既有計畫硬砍經費。

不過，紐森在開票完成後的聲明指出，此案是加州對應遊民方針數十年以來的重大變革，也是以不同方式處理問題的勝利，現在起地方政府必須回應選民意志，只有馬上行動才能使此一歷史性變革成功落實。

加州 遊民 紐森

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