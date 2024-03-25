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State Farm不續保 保險廳長：這是危機

編譯陳盈霖／綜合報導
加州保險廳長萊拉。（ABC 7）
加州保險廳長萊拉。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，加州最大房屋保險公司State Farm宣布明年不再替加州7萬2000多客戶續簽保單，加州保險廳長（Insurance Commissioner）萊拉（Ricardo Lara）22日接受目擊者新聞採訪時表示「這是一場真正的危機」。

萊拉表示，他想了解該公司財務狀況，但不諱言指出，想將公司留在加州，恐須微妙的平衡。他說，「保險公司不像公用事業。根據法律，他們不必在這裡，當我們想試圖過度監管時，我們來看看北嶺地震後發生什麼，當時立法機關介入且試圖過度監管，它們便不再於加州提供地震險。」

消費者監督組織（Consumer Watchdog）的巴爾博（Carmen Balber）說，「此情況讓我們知道保險廳長的計畫起不了作用，需制定新法」她說，「多年來我們一直敦促加州政府，要求在加州出售房屋或汽車保險的公司向所有人出售保險，我們希望保險廳長支持此政策修改。」

除Sate Farm外，Allstate也於2022年停止向加州新客戶提供房屋保險。萊拉說，他的計畫將涉及改變保險公司使用模型，更好的評估風險。他補充「我們降低這些社區風險，保險公司願意承保，這樣一來就會有更多保險公司加入，從而降低成本。」

萊拉並強調，「若State Farm不續簽你的保單，請通知加州保險廳。」

State Farm宣布明年不再替加州7萬2000多房屋保險續簽保單。（ABC ...
State Farm宣布明年不再替加州7萬2000多房屋保險續簽保單。（ABC 7）

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