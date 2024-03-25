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速食業最低時薪 再添爭議

編譯胡立宗／綜合報導
FAST Act實施前再度修正，提案人為加州眾議員豪登（右立發言者）。（取自KCRA報導）
FAST Act實施前再度修正，提案人為加州眾議員豪登（右立發言者）。（取自KCRA報導）

2024年4月1日就要實施的FAST Act再添爭議，原本被當成所有速食業員工福祉的時薪加到20元，但卻在最後一刻被爆出，機場、旅館、會展中心、主題樂園、博物館、賭場、企業園區，與港口、海灘等公共用地上的速食餐廳也一度被全盤納入，這些地方的速食業員工原本可以透過工會爭取到更好待遇，但卻被綑綁在FAST Act法案中，時薪上限只能有20元。

民主黨籍加州眾議員豪登（Chris Holden）在最後關頭提出修正案，排除上述已有獨立議價權的場所，並由眾議會在18日通過，只要參議會與州長紐森不阻攔，照豪登的說法，「FAST Act將不能限制這些工會爭取更好工作條件的權利」。

全稱「Fast Food Accountability and Standards Recovery Act」的FAST Act，在2023年審議時似乎一切順利，但臨到要實施的關頭卻爭議連連，先是紐森疑似獨厚老友弗林（Greg Flynn）的餐廳Panera Bread，後是服務業僱員國際工會（Service Employees International Union，SEIU）疑似以特定條件交換FAST Act如期通過。

電視台KCRA近日連續報導，服務業工會疑似要求來自速食業的代表簽訂保密協定，授權SEIU做最後協商，但結果卻是SEIU藉此排除了某些勞團應有的權利。因為前述場所的勞團直到最後才發現他們也被綁進FAST Act，因此要求豪登代為修法排除。豪登近日表示，他並沒有參與法案的最終協商，州長辦公室才是主導者，雖然他不能對保密協定發表意見，但是在最終協商中確實犧牲了部分勞團的協商權。

服務業工會加州分會（SEIU California）的聲明批評KCRA「無中生有」，報導混淆了「私下討論與公開立法的分野」，不過對於KCRA 3多次的訪問要求，分會則是毫無回應。共和黨籍議員對新的修正案沒有意見，但強調FAST Act的密室協商太多，眾議員方文思（Vince Fong）則提案立法過程不得使用保密條款。

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