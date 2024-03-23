加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

勞工部22日(周五)上午新發布的就業 數字指出，2月份加州 非農就業職位淨損失3400個，加州的失業率上升至5.3%，成為全國失業率最高的州。

比起1月份，加州的2月份失業率增加0.1%，達到5.3%。1月份內華達州的失業率就是5.3%，當時它是全國最高的，但2月份降至5.2%，所以加州已取而代之。全美國的2月失業率是3.9%，是兩年以來最高的水平。

另外，加州就業發展局EDD(Employment Development Department)一個月前公布的1月份新增5萬8100個職位，現在被下修到只新增2萬5600個。這個趨勢代表加州的就業市場已出現步履蹣跚的狀況。不過舊金山 的近況比整州的狀況好些，2月失業率降至3.8%，1月是4.0%。

加州的營建業區塊(construction sector)2月份失去9600個職位，貿易、運輸與公共事業(utilities)失去7300個職位。私營的教育與健保區塊新增1萬5400個職位，莫里斯律師事務所的伯尼克(Michael Bernick)指出，幾乎所有的區塊都有職位流失，所幸私營教育與健保方面有相當大的增長，否則數字會更慘。

伯尼克曾是EDD的總監，他是就業方面的專家。伯尼克指出，因為加州生 活成本太高，初級職位(entry-level jobs)賺的錢不夠生活之用，所以大眾不願去做，另一個原因是科技業還在繼續裁員，造成就業職位流失。

疫情期間科技大廠增雇人員，疫情緩和以後裁撤冗員，雖然北加州是目前最熱門的人工智慧AI發展中心，但這些公司增聘的數目不算多。2月份裁員的灣區科技公司包括Cisco、Instacart和Grammarly。

舊金山都會區(San Francisco metro division)包括舊金山縣和聖馬刁縣，把這兩個縣一起計算，2月份就業職位淨減1300個。資訊科技區塊減少了800個職位，零售貿易區塊則少了700個。專業與商業服務區塊增加1600個，私營教育與健保區塊則增加2000個。

從2023年2月到2024年2月，舊金山地區一共流失1萬6700個職位，其中的1萬4300個是資訊科技的職位。灣區的各縣中，2月份失業率是：康曲柯士達縣5.0%，阿拉米達縣4.9%，納巴縣4.5%，蘇諾瑪縣4.4%，聖他克拉拉縣4.3%，馬連縣4.0%。聖馬刁縣的3.7%失業率是全加州最低的。