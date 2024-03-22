北加安蒂奧克 白人仇華代表地

來自愛阿華州的西藏喇嘛14日在東灣安蒂奧克誕生地帶領眾人進行祈禱。（美聯社）

位於舊金山與士德頓之間的安蒂奧克(Antioch)，可說是白人仇華的代表地。一群佛教與道教信徒16日在此舉行朝聖之旅，紀念過去發生過的遺憾事件，以誦經方式求取平安，以正面的心態向未來進發。

那天有大約200亞裔 人士聚集在安蒂奧克這個有大約12萬居民的城市，包括佛教與道教的許多派別。以族裔看有華人 、日本人、韓國人、東南亞各國的人、印度人、斯里蘭卡人等。因為種族、語言、信仰、文化的差異，至今亞裔仍受到許多歧視 性的待遇，譬如三年前一名白人男子在亞特蘭大的按摩院專向亞裔女子開槍，他認為這些亞裔女子給社會造成誘惑。

這項朝聖之旅，就是選在亞特蘭大濫殺案三周年紀念日。之所以選在安蒂奧克，是因為這裡在歧視亞裔，特別是歧視華人方面，稱之為惡名昭彰絕不為過。1849年北加州出現淘金熱，許多人從東部各地趕到舊金山一帶。金礦主人、鐵路公司從中國進口苦力做艱困危險的工作。

當時的白人把這些華工看得連三等公民都不如。他們上工的時候連大路都不讓走，被迫從自己興建的地下隧道前往。後來有些華人在安蒂奧克聚集居住，形成了一個中國城，大約有兩個街段是華人的住家與商店。1876年的一天，憤怒的當地白人聚眾到中國城，聲稱華人女子在做娼妓的生意。他們放火把中國城燒毀了。

那時官府的政治言論也是引發仇恨的原因。過去加州憲法明文唯一對一個族裔歧視，那就是華人。州憲法中指出，任何中國人都不得在州政府、縣政府、市政府或其他公立機構任職。1879年那個條款被修正，但1882年又出了一個「排華法案」(The Chinese Exclusion Act)，規定中國籍勞工不准申請入籍。

「制止仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)的創始人張華耀（Russell Jeung）指出，時至今日民選政府高官仍然用相同的方式來激起仇恨。新冠疫情爆發以後，川普故意把COVID病毒稱為「中國病毒」(the Chinese virus)，挑起其他族裔對亞裔的暴力、言語歧視，這是對亞裔美國人的背叛。

這群人士最後到達安蒂奧克的出生紀念碑之地，在碑前誦經禱告，以慈悲與和平的心態療癒過去的傷痛。1850年安蒂奧克立市，將近175年的醜惡歷史，對華人有居安思危、承先啟後的意義。如今仇恨亞裔的風潮又起，亞裔應該更加團結，共同對抗這種仇恨。