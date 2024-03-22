離世前 華裔老兵終獲歧視道歉

東灣安蒂奧克正視歧視華裔早期移民的歷史，率先向當年受歧視的華裔道歉。（美聯社）

1939年，阿佛烈‧陳（Alfred Chan，音譯）與朋友參加完在舊金山舉行的金門國際博覽會（Golden Gate International Exposition）後，在返回他們居住的沙加緬度聖荷昆三角洲地區（Sacramento-San Joaquin Delta）途中，因為肚子餓，決定在安蒂奧克停車吃頓飯。

然而，安蒂奧克一家餐廳的女服務生拒絕為這些華裔 年輕人服務，也不願與他們交談。一個小時後，他們帶著飢餓和羞辱離開了餐廳。

82年後，安蒂奧克市長索普（Lamar Thorpe）於2022年11月親自登門向阿佛烈‧陳道歉。阿佛烈‧陳是一名二戰老兵，曾在美國海軍服役，為屋崙市府工作了38年。他在聽到索普的道歉聲明三個月後，以高齡98歲辭世。

美聯社（Associated Press）報導，阿佛烈‧陳的兒子榮恩（Ron Chan）表示，「這個舉措結束了我父親人生中一個痛苦的時刻」，看到父親的痛苦結束，也讓他的心靈獲得了平靜。

榮恩說：「道歉可能只是幾句不足以解決過去所有問題的言語，但如果不邁出第一步，我們就無法向前走。」

索普於2021年5月就安蒂奧克虐待華裔早期移民的行為，包括焚燒華埠 和驅逐居民，正式公開道歉。索普此舉也讓聖荷西、洛杉磯和舊金山等加州主要城市通過了類似決議。

安蒂奧克歷史協會博物館（Antioch Historical Society Museum）董事會成員邁哈特（Lucy Meinhardt）表示，安蒂奧克於1851年建市，華裔勞工是當地的早期居民。他們大部分在農場、罐頭場和礦場工作，並幫忙修建河堤。而他們建設的華埠即現在市中心的前身。

在19世紀，加州各地華人遭受了薪資差距、禁止擁有物業和日落後不得外出等歧視，包括在安蒂奧克工作和生活的華人。

邁哈特稱，1871年，一場大火燒毀了安蒂奧克華埠多條街。1876年，一份地方報報導，有人故意在華埠縱火，目的在驅逐六名被懷疑從事色情行業的婦女，一座佛寺也在這場大火中付之一炬。

60年代從香港移民來美國的何漢斯（Hans Ho，音譯）表示，在加入安蒂奧克歷史協會、成為華裔歷史計畫（Chinese History Project）委員會主席之前，他從來都不知道當地曾經有華埠。

何漢斯也是接受索普道歉的華裔社區代表之一。他說，接受道歉時，他感動到顧不得旁人眼光大哭，因為「這是我遇過最坦白直接的和解舉動」。

安蒂奧克目前擁有11萬1000多人口，白人占25%，亞裔 占12%，西語裔和非裔分別占35%和20%。然而，亞裔在當地公共層面的代表性仍十分有限，甚至在歷史協會博物館為一些與華裔有關的資料設立展覽空間也遭到抵制。

3月16日，安蒂奧克舉行了「讓我們齊聚一堂」（May We Gather）活動，組織者稱，這是美國首個針對反亞裔暴力舉行的追悼會與朝聖活動，他們帶當地居民、社區領袖與佛教僧侶繞著150年前的華埠所在地遊行。

何漢斯表示，這類活動雖然具有教育意義，但應避免將少數族裔描繪成受害者，而應關注亞裔在艱難的環境中獲得的成就。