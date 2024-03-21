開票依舊牛步 癥結在郵寄選票

部分郵寄選票需要費時再次核對。（本報資料照片）

加州 3月5日完成初選投票 ，但是到了19日晚間，仍然只有12個縣完成開票，46個縣尚未完成，包括人口最多的洛杉磯縣就只差那4000票。究竟開票為何這麼慢，有哪些方法可以改善，且聽CalMatters的分析。

專文指出，19日作業結束後，仍有16萬6000張票還未完成計票，多個國會選區、議會選區，以及加州一號提案（Proposition 1）仍然勝負難分，雖然剩下的未計票只是總數的2%，但是沒有全部開完，就不能確定地說誰輸誰贏，總是有個懸念。

事情要從郵寄選票開始說起，加州2020年11月的大選開始郵寄選票給全部選舉人。2022年6月的選舉中，當天完成開票的郵寄選票為41%，今年的初選，當天開票完成度已達50%。

但是問題在於，所有3月5日當天寄出、3月12日前收到的郵寄選票都還是有效票，因此部分選票是勢必要12日之後才能開始計票。加上部分選票的有效與否存在疑問，因此縣府需要再確認。例如橙縣 13日才能寄發最後一批的確認信，選民有兩天時間可以寄回確認信，加上其他待確認的選票，橙縣19日就剩1萬2000票還不能計入。

面對這些問題，加州議會有兩項修正案，一是允許選民將郵寄選票帶到投票所直接掃描歸檔，普萊賽縣（Placer County）已經實施，因此5日當天有8000人將選票帶到投票所。

另一個修正案改用電郵或簡訊進行確認，取代傳統的書信往來。但是兩條新法都是今年1月1日才生效，許多縣份還未建置完全。

最後說一下時程，各縣必須在4月2日前通報總統初選的最終結果給州務卿辦公室，其他投票則是4月5日前。州務卿辦公室將在4月12日前完成確認工作。