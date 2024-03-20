進加大門檻高 高中成績奠基

加州大學系統（UC）錄取新生的時候，課業成績當然是重要因素，但不是全部的因素。（取自Pexels）

加州大學 系統（UC）錄取新生的時候，課業成績當然是重要因素，但不是全部的因素。舊金山紀事報把各所加大今年秋季班已頒入學許可的各高中(包括公立與私立)平均成績建成資料庫，可以一窺需要多少學業平均成績GPA才能進入某一分校。

初看之下，非應屆高中畢業生和家長可能被錄取GPA嚇到。UC九個校區中，許多頒給入學許可的應屆高中畢業生GPA超過4.0， 洛杉磯加大(UCLA)和柏克萊加大 (UC Berkeley)的GPA最高。

UC核准的課程，一共編成A-G七個類別。每個字母 是一種科目，譬如歷史、數學等各用一個字母代表。學生把每個科目得到的評等換算為數字，A是4分、B是3分等等。A+、A-跟A都是一樣的數字。如果選的是AP進階課(Advanced Placement class)、國際文憑課(International Baccalaureate class)或UC認證榮譽課(UC-certified honors classes)，可以額外多加1分。

9年級的成績不用算，但升10年級的暑期課要算。12年級的不用算入，但升12年級那個暑假的課要算。因此，目前是11年級的高中生，今年暑期課成績都出來以後，基本上就可以自己算一下了。

要被UC考慮，加州學生GPA至少要3.0，外州學生至少要3.4，沒達到這個基本水平，根本不會被考慮。但GPA又分為三種：加權有上限GPA(weighted, capped GPA)、全部加權GPA(fully weighted GPA)和無加權GPA(unweighted GPA)。加大雖然全部都看，但加權有上限GPA應該是最重要的，加權最多加到8分就停止。

UC每個分校的錄取條件都稍有不同，對每所高中的評估也不同，譬如最頂尖的高中，成績不算最棒的學生可能比較差學校的最好學生水準高，但可能反而不被UC錄取。

另外，有些科系是特別注重高中成績的，譬如要進工學院(Engineering School)，課業GPA絕對要高。但是如果是要進美術系或戲劇系，那麼過去的作品所佔的重要性就很高。要詳讀紀事報的分析，請上該報網站閱覽。