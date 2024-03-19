聯邦允撥2.05億 助北加建水庫

沙加緬度北邊70哩計畫興建半世紀以來最大新水庫。此為示意圖。（取自Pexels）

拜登總統在聖派翠克節周末簽署法案，其中包括國會批准撥款2億多元，作為在沙加緬度谷興建大水庫之用。這筆經費讓建水庫所需的款項大致90%到位，但環保組織提出的一項訴訟還是有可能阻止專案的工程。

科魯薩縣(Colusa County)位於沙加緬度市北邊約70哩的麥克斯威爾市(Maxwell)一帶，那兒有廣闊的稻田和溼地。隨季節遷徙的大雁經常在此處暫時棲息，然後繼續往北或往南飛。前任州長布朗(Jerry Brown)五年前退休以後，住在此處他的家族在19世紀開設的農莊上。科魯薩縣總共只有2萬2000位居民，僅有巴洛阿圖市人口的三分之一。

國會所撥的2億500萬元經費是用來在這裡興建「賽茨水庫」(Sites Reservoir)，整個專案的經費是45億元，這是過去將近半世紀以來加州 新建的最大水庫，完成以後將是加州第八大水庫。這座水庫的工程，從1950年代起就好幾次被提出，但因為各種阻礙總是未能進行。

這座水庫不在河流的主徑上，被稱為「離溪式水庫」(off-stream reservoir)，長13哩、寬4哩，深度為260呎。在雨水多的年份，它把沙加緬度河多出的水保存下來，到缺水的年份放出來供城市和農田使用。主掌這項專案的賽茨專案水利局(Sites Project Authority)是由好幾個政府單位組成的，主管表示，聯邦願意撥款協助，代表他們對這項基層設施覺得相當重要。

賽茨水庫的蓄水量是150萬畝呎(acre-foot)，相當於優勝美地國家公園內的哈奇哈奇水庫(Hetch Hetchy Reservoir)的四倍大。賽茨水庫預期在2026年破土施工，在2032年完工，到時候會給舊金山 市和舊金山半島供水，並給中谷(Central Valley)的50萬畝農地提供灌溉用水。

另外，這座水庫的水也會供應到矽谷的一部分、東灣和洛杉磯，總共受惠的居民有2400萬之多。紐森州長、農莊組織、勞動者工會和許多水利單位都支持這項專案。因為加州的暖化 跟全球的暖化相連，將來可能發生的旱災會更劇烈，因此這個大水庫絕對是必要的。