6%佣金取消 賣房流程勢改變 買家經紀人恐會更多

一個強大的房地產貿易組織，同意取消數十年來幫助設定代理佣金的政策以解決訴訟，目前房地產經紀人佣金普遍在5-6%之間。（NBC）

根據15日宣布的訴訟協議，全美房地產 經紀人協會（ National Association of Realtors，NAR）同意取消數十年來幫助設定代理佣金（普遍是5-6%）的政策以解決訴訟。南加州 房地產業成員表示，現在解讀協議帶來的影響為之過早，但可肯定的是房屋銷售流程即將改變，買賣雙方如何支付經紀人佣金也隨之改變。

橙縣紀事報報導，在和解聲明中，全國房地產經紀人協會稱，他們同意禁止賣家透過房地產經紀人附屬的多重上市服務（Multiple Listing Service）或房屋清單資料庫，向買方經紀人支付佣金。但尚不清楚這是否會結束數十年來，要求賣家向買家經紀人付款的作法。NAR還同意制定一項規則，要求房屋買家與代理商或其他參與者簽訂書面代理協議。總部位於奇諾岡的加州地區多重上市服務公司（California Regional Multiple Listing Service，CRMLS）執行長卡特（Art Carter）表示，買屋流程將會改變。

宣布和解協議前，堪薩斯市陪審團去年10月31日裁定當前經紀人佣金制度維持5-6%佣金率，並向密蘇里州房屋賣家授予近18億元賠償。裁決公布後，全國各地湧現20多起類似訴訟，其中至少有三起案件發生於加州。

國家房地產經紀人協會（ National Association of Realtors，NAR）同意支付4億1800萬元，作為對美國各地房屋賣家補償。（NBC）

根據協議，NAR將在四年內支付4億1800萬元而非18億元，且涵蓋超過100萬NAR會員的房地產經紀人、各州和地方地產經紀人協會、房地產經紀人擁有的多重上市服務機構，及銷售額不到20億元的NAR附屬房地產經紀公司。然NAR共同列被告的大型全國性房地產連鎖公司不包含其中。

在南加 州，此消息令人困惑、焦慮和寬慰。格蘭岱（Glendale）房地產經紀人協會執行長基辛格（David Kissinger）表示，這似乎是好的開端。

卡特也支持NAR。他說，若協議獲法院批准，將於7月1日生效，也將使買方經紀人協議被大量使用，目前只有約五分之一的買家與代理人簽訂代理協議。賣家可能會在其MLS清單中，列出一定的優惠金額，買家可根據自己的選擇用於支付維修費、成交費等。

新港灘柯特（Cote）地產集團擁有者柯特（Bill Cote）說，經紀人工作會發生重大變化。他相信很多人會站出來說他們是買家經紀人，只代表買家。他說，在高價社區，從新港灘到矽谷，買家佣金份額「一直非常大」。

爾灣加大房地產中心主任柯爾森（Ed Coulson）則預測和解協議可能對經紀人收入和佣金率產生重大影響，「如今人們會意識到5-6%佣金率不是一條規則，這將降低佣金率，但我們不知道這對房價的影響為何。」