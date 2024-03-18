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反仇恨犯罪熱線 非裔舉報多

記者王若然／洛杉磯縣報導
Henrick Vartanian講述他遭遇的種族仇恨。（視頻截圖）
Henrick Vartanian講述他遭遇的種族仇恨。（視頻截圖）

疫情以來，針對少數族裔的仇恨犯罪和事件不斷增多，包括洛杉磯縣的亞美尼亞人（Armenian）社區，也受仇恨犯罪影響。亞美尼亞群體組織聯合洛杉磯縣，14日舉辦線上討論會，呼籲少數族裔遇到仇恨犯罪，要積極舉報。

本次線上會議的主辦單位，包括亞美尼亞裔權利倡議組織「真相與責任聯盟」（TAAL），洛杉磯縣群眾關係委員會以及洛縣反對仇恨項目「LA vs Hate」。洛杉磯縣群眾關係委員會執行長Robin Toma表示，在2020疫情以來，洛杉磯縣各個少數族裔民眾，都面臨增加的仇恨、歧視犯罪，有的是肢體攻擊，有的是語言羞辱。

在此期間，洛杉磯縣推出「LA vs Hate」項目，以及211舉報熱線。過去一年，舉報仇恨行為最多的族裔，分別是非裔、拉丁裔、LGBTQ群體以及猶太裔。Robin Toma說，雖然亞美尼亞裔民眾正在遭受的仇恨不斷增加，但是舉報卻很少。

洛杉磯縣檢察官Marc Beaart介紹，檢察官辦公室有專門針對仇恨犯罪起訴的部門，由專人負責，去年起訴了100至150件仇恨犯罪，其中85%以重罪起訴。洛杉磯縣對仇恨犯罪案的起訴數量，是加州所有地方檢察官辦公室中最多的。

家住格蘭岱（Glendale）的亞美尼亞裔Zarik Hacopian和Henrick Vartanian講述他們遭遇仇恨事件。Henrick Vartanian說，他是一名銀行員工，有一次工作中，遭客人無端的語言羞辱。他糾結幾周才將該事件舉報，他說，隨著針對亞美尼亞裔仇恨犯罪的升高，讓公眾了解這一情況很重要。

洛杉磯 仇恨犯罪 亞裔

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