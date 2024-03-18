臨終照護弊端不斷 加州通過多項立法加強把關

臨終照護能讓親人走得更有尊嚴。（美聯社）

報導臨終照護的媒體「Hospice News」指出，雖然臨終照護的負面消息不斷出現，加州 、德州 、內華達、亞利桑那都有非法業者與照護不當的案例，但加州是唯一一個願意積極面對的，不只通過多項立法，還持續查核照護機構的營運品質。

臨終時能夠獲得妥適照護已然得到越來越多人的重視，但是美國各地對於臨終照護的法規仍然不夠嚴謹。自聯邦衛生暨公共服務部2019年連續公布兩份督察報告，指出2012年至2016年間獲得認證的機構，20%存在可能危及性命的安全漏洞。

其中，問題最為嚴重的是加州與德州，全美313家不良機構中，加州有39家。但在此之後，加州立法與行政部門急起直追，設定多項全美最嚴的管制規定，包括經營執照60個月內不得轉讓，高於聯邦的36個月，另外，加州公共衛生部也照5%的比例每年抽查立案機構。

雖然加州臨終照護網（California Hospice Network）曾經表示過擔憂，但他們強調，部分個案不影響對加州整體努力的肯定。聲明指出，議會要求公衛部暫停發放營業執照後，確實有些個案還是取得執照，但是數量有限，並未構成系統性漏洞。

報導指出，對臨終照護機構的質疑在2021年後達到最高點，加州司法廳（Department of Justice）隨後發表報告指出加州過去的多項管制漏洞。但之後，議會陸續通過Senate Bill 664、Assembly Bill 1280與Assembly Bill 2673，加強把關營業執照的發放與後續營運品質查核，2025年1月1日後，除了上述提及的規定外，相關措施還將更為嚴格。