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美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

一分鐘看加州╱前門掛老鷹標誌 「這家沒房債」

編譯陳盈霖／綜合報導
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau），全美約有8150萬套自住屋，超過3130萬（約38.5％）屋主並未背貸款。無貸款屋主曾相當引人矚目，甚至人們會用一個「自由飛翔的老鷹」（freedom flyer eagle）標誌來裝飾房屋，讓大家知道「這家人沒房債」。

如今在一些較舊社區或屋齡較老的房屋，可能還會發現一隻金屬製老鷹的標誌。這個標誌的材質也可能是木質、鑄鐵、青銅或深色金屬，可在車庫和前門找到。民眾在看到這個標誌時，第一時間可能想到「愛國」，因老鷹是美國國鳥。

這個代表沒貸款的鷹牌起源，恐追溯至70年前。當時美國大兵從二戰結束後回國，許多人利用1944年簽署的「軍人調整法」（Servicemen's Readjustment Act），俗稱退伍軍人法（G.I. Bill）購屋。該法替退伍軍人提供就讀大學、失業保險和住房資金等。根據國防部（Department of Defense）解釋，該法在頒布後十年內發放430萬筆房屋貸款，二戰後建造新屋中，有20%由退伍軍人購買。

當美國人還清貸款時，他們會在門前、車庫或房屋其他地方懸掛老鷹標誌，「表明他們擺脫債務」。伊利諾州The Varsek首席房地產經紀人瓦斯克（Chris Varsek）說，這種裝飾如今仍被稱為「自由飛翔者」（Freedom flyer），這項傳統也曾延續數十年，但至今被不少人遺忘。

根據人口普查局數據，全國近五分之二房主沒貸款（或符合老鷹標誌資格），加州無貸款人較少約為31.6%，理論上約230萬戶家庭可用自由飛翔老鷹裝飾家。

房地美（Freddie Mac）表示，本月早些時候，美國長期貸款平均利率在數周內第三次上漲，30年期平均貸款利率從6.77%上升至6.90%。15年期固定利率貸款平均利率也從6.12%升至6.29%。一年前這些利率分別為6.5%和5.76%。

相比之下，1955年典型房價為2萬2000元，平均貸款利率為4%。專家稱，對購屋者來說，2024可能會是更好的一年。

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