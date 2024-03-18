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利率+就業影響 去年加州房屋銷量降、汽車銷量增

編譯陳盈霖／綜合報導
去年加州汽車銷量卻達178萬輛，是自2009年以來第六高的一年。（KTLA 5電視台畫面）
去年加州汽車銷量卻達178萬輛，是自2009年以來第六高的一年。（KTLA 5電視台畫面）

橙縣紀事報報導，2023年加州僅售出25萬8000套房屋，是自經濟大蕭條(the Great Recession) 結束以來，房屋銷量最低的一年，與此同時加州汽車銷量卻達178萬輛，是自2009年以來第六高的一年。

專欄作者蘭斯納（Jonathan Lansner）根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）和加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）數據，研究自2009年以來單戶住宅銷量與新車和輕型卡車購買量，發現過去14年中，有六年的房屋購買量與汽車銷售量走勢相反。

蘭斯納文中指出，考慮加州房屋高昂價格與30年貸款期限，當利率下降時，購屋市場會蓬勃發展。但汽車貸款時間較短，通常僅約超過五年，故利率並非重要考慮因素。

2019年加州房屋中位數60萬7000元，以30年平均貸款利率3.9%來算，每月支付的貸款為2290元。去年房屋價格上漲37%，中位數達83萬3000元，利率躍升至7,4%，每月付款4614元，四年內增長101%。

相較於車輛銷售，2019年價值4萬元新車，以五年期利率4.6%來算，平均每月支付748元。去年汽車價格上漲23%至4萬9000元，貸款利率7.7%，每月支付987元，四年內僅成長32%。

的確，去年加州房屋銷售受市場待售屋不足影響，而自疫情破壞供應鏈以來，汽車經銷商卻首次獲得像樣的庫存量。但從長遠來看，這兩項購買往往會隨著不同的經濟點而改變。利率（也就是房屋購買動力）往往在經濟疲軟時下降。然而，強勁的就業市場（較高的利率），則創造上班交通需求，汽車銷量增加。

在購屋最熱的年份中，平均來說可看到加州失業率持平，加州消費者信心上升7%，聯邦基金利率（Fed Funds rate）下降0.4%。相比之下在汽車購買高峰年份，加州失業率下降0.6%，消費者信心上升12%，聯邦基金利率上升0.7%。

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