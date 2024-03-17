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汽車竊盜案頻傳 位居全美榜首

記者邵敏／綜合報導
加州汽車竊盜案位居全美榜首。（Unsplash.com）
加州汽車竊盜案位居全美榜首。（Unsplash.com）

財經網站MarketWatch Guides最新研究表明，汽車盜竊案越發猖獗，加州是全美汽車被盜數量最多的一個州。被盜竊的車型款式中，2004雪佛蘭皮卡車（Chevy pickup）位居榜首。

數據表明，2019年至2022年間，美國汽車盜竊案增加25%，其中加州最為嚴重。根據國家保險犯罪局(NICB) 數據，2022年超過100萬輛汽車被盜，2023年上半年近50萬輛汽車被盜。國家公路交通安全管理局的數據顯示，美國每32秒就有一輛汽車失竊。

對於重災區加州來說，2023年1月至7月期間，共報告9萬9769起汽車失竊案。緊隨其後的是德州，共報告5萬5365起汽車竊盜案。前10名往後依次是佛州、華盛頓 、伊利諾州（Illinois）、科羅拉多州(Colorado)、紐約 、俄亥俄州（Ohio）、喬治亞州（Georgia）、以及密蘇里州（Missouri）。從數據來看，位居榜首的加州，汽車被盜數量遙遙領先其他各州。

此外，MarketWatch Guides得出的結論是，在最常被盜的車輛款式中，2004雪佛蘭皮卡成為最多竊案的受害者。2022年數據顯示，這款車被盜4萬9903輛，其次是2006福特皮卡（Ford pickup），被盜4萬8175輛。除此之外，2000本田思域（Honda Civic）、1997本田雅閣（Honda Accord）、2013現代索納塔（Hyundai Sonata）等，都是被竊最多的車輛。

加州 本田 俄亥俄州

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