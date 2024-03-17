議會報告：低薪群眾以青壯年居多

加州基本時薪不足以負擔生活開支。（美聯社）

加州 議會立法分析辦公室的最新報告指出，儘管加州16元的最低時薪已經是全美最高的了，但對很多只領基本薪資的人來說，生活開銷仍是不可負擔之重。

立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）新近的報告分為兩大要旨：一為誰是低收入 者，二為最低薪資到底能不能擺脫貧窮與彌平差距。

報告指出，加州人由低薪進入高收多半在20歲至30算間，但超過30歲後薪資上升趨勢就會減緩，因此50%的低收入者年過35歲，25%超過50歲，因此「加州的經濟政策必須應對多數勞工 中年過後的低收現象」。

低收入者最大的一群是，時薪少於17.50元是居家看護與個人照護從業員。四分之三受雇於加州「居家支持服務計畫」，弔詭之在於「In-Home Supportive Services」原意就是在幫助低收的長者與殘疾人士。

本來也算在低收之內的速食業員工，2024年4月後將可拿到最低20元的時薪，因此可望脫離此列。但收銀員、零售業務、服務生、農民、包裝工仍在其列。

60%的低收勞工為拉美裔，其中過半又是移民。多數的低收者都與至少一人同住，且沒有生育。

報告指出，低收者多半與三人以上合住，原因很可能是加州消費太貴，但是就算與人合住，也負擔不起都會區與中加海岸等地的費用。