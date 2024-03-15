電費新制 收入越高 電費越貴 加州7月1日起實施 改採累進計費

加州電費新制將按收入累進加收。（取自FOX 11報導）

加州預定7月1日起實施電費新制，公用事業委員會（Public Utilities Commission）已經核准三大電力供應商，太平洋瓦電（Pacific Gas and Electric）、南加 愛迪生（Southern California Edison）、聖地牙哥瓦電（San Diego Gas and Electric）改採累進計費，重點是「收入越高，電費越貴」。

家戶年收在2萬8000元至6萬9000元者，每月額外繳納20元至34元。年收在6萬9000元至18萬元間，每月加收51元至73元。年收超過18萬元，每月電費加收85元至128元。

加州原本的電價就已經是全美最貴的了，每度要價32分，全美平均才18分。比對全美電價的Energy Sage指出，加州居民每月平均電費已達273元，每年3276元。

南加州大學 （USC）專案「Business of Energy Transition Initiative」負責人Shon Hiatt指出，加州將是第一個依收入繳交電費，而不是依用電量收費的地方，衍生的問題很多，第一個就是民眾負擔得起嗎？他說，加州一心只想搞乾淨能源，卻忽略了穩定性與價格合理，變成誰收入高就多繳電費。

民主黨 籍議員間，電費也是個燙手山芋。曾經投票支持法案的眾議員爾文（Jacqui Irwin），之後收到千橡市（Thousand Oaks）中等收入選民的大量投訴，他因此改變態度，認為新制並不合理，隔壁用電量更多的人家，電費反而比自家還少，根本不利節能省電。

此外，新制還引發隱私爭議。用戶收入的合法依據從何而來？又該如何成為電價收費的標準？爾文強調，就適法性與隱私權而言，電力商供應商根本不可能知道用戶的實際收入；更何況，就算收入達到10萬元，但是單身跟養五六個小孩，都要負同樣的電費，這樣合理嗎？

福斯電視台（FOX）指出，州長紐森力推2035年零排放，才是導致民主黨籍議員連討論都不、快速放行的最大原因。但公用事業委員會的Terrie Prosper接受另一家電視台訪問時卻強調，更少的電費能夠鼓勵民眾改用電動車，或是將暖氣系統改用電力供應。

雖然上從總統拜登、副總統賀錦麗都稱，加州的能源將是既乾淨又便宜，但福斯電視台認為，加州人改用再生能源的成本其實沒有比化石能源更便宜，再生能源的發電時間有限，是它最大的缺點。