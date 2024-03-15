調查：新冠威脅消退 僅10%民眾憂慮

新冠疫情已進入第五年，疫情尚未正式宣布結束。醫界現已擁有工具可讓大多數人避免或至少減輕感染造成傷害，包括口罩、疫苗、檢測與治療。(疾病防治中心臉書)

新冠疫情 已進入第五年。一項新調查顯示，美國民眾對新冠病毒的認知，發生顯著改變。

根據「丕優研究中心」(Pew Research)上周發布報告，目前僅有20%受訪者認為新冠病毒對美國人健康造成重大威脅，相較於2020年大眾強加關注新冠的高峰大幅下降。只有10%受訪者表示對病毒深感擔憂，並擔心感染病毒且可能最終住院。

以下是研究中心今年2月對超過1萬名成人進行調查的部分主要結論：

‧對疫苗 漠不關心的態度上升：只有28%美國成年人接種疾病管制防治中心推薦的新冠疫苗更新版，與2021年8月完全接種疫苗比例有69%相較，大幅減少。

‧政治分歧縮小：民主黨與共和黨是否將新冠視為重大威脅的黨派差距，已逐漸縮小。

‧長新冠(Long COVID)認知度下降：約有21%受訪者認為，解決長新冠對醫療領域相當重要；6%受訪者表示，並不太重要或根本不重要。令人驚訝的是，22%受訪者說從未聽過長新冠。

‧經濟擔憂減少：病毒對美國經濟構成重大威脅的憂慮已明顯降低，目前僅有23%受訪者認為其為重大威脅。2020年5月的此一比例為88%。

‧恐懼正在消退：約27%美國對感染新冠導致重症且須住院治療，表達一定程度的擔憂；40%則擔心在不知情下將病毒傳染給他人。

民眾對新冠病毒恐懼大幅降低，反映出近來公共衛生政策變化，包括疾病管制防治中心縮減針對新冠病毒的特定指南，以及加州公共衛生部門將新冠病毒，與其他流感與呼吸道合胞病毒(RSV)等呼吸道病毒分在一個類別。

然而，這可能無法準確反應新冠的實際威脅，病毒仍每周繼續奪走數百名美國人性命，並導致數千人住院。許多人正在努力應對長新冠帶來持續且令人衰弱的症狀。

疫情尚未正式宣布結束。

舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)表示，大家對新冠病毒的集體恐懼已減少，心態可理解。但悲哀的是，仍見到如此多人喪生。絕大部分死亡都可透過一系列工具預防，需以謹慎樂觀態度取代恐懼，而非冷漠看待。

醫界現在擁有工具可讓大多數人避免或至少減輕感染造成傷害，包括口罩、疫苗、檢測 與治療。舊金山加大醫藥學系主任瓦赫特( Robert Wachter)表示，希望能用正確術語描述當前新冠狀況，其並非疫情，但仍是重大威脅，採取簡單步驟包括在高風險環境戴口罩、增加通風、感覺不舒服時進行檢測、及時接種疫苗，在感染新冠且處於高風險時服用藥物Paxlovid，可在從重症減輕為輕症時發揮作用。