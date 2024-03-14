我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

肺癌死亡率20% 專家籲及早篩查治療

記者趙健／洛杉磯市報導
專家指出，及早診斷和治療對肺癌的治癒至關重要。（取自Pexels）
專家指出，及早診斷和治療對肺癌的治癒至關重要。（取自Pexels）

肺癌是美國第二常見的癌症類型，也是死亡率最高的一類(約20%)。 史丹福亞裔健康研究與教育（Stanford CARE）21日召開線上講座，邀請凱瑟醫療（Kaiser Permanente）的外科醫生Jeffrey Velotta博士分享與亞裔群體有關的肺癌研究和建議。

Jeffrey表示，亞裔男性多有吸菸史，對肺癌篩查的相關資訊的了解相對不足，且接受肺癌篩查的連續性也較差，這導致他們獲得診斷的時間通常較晚，極大地降低了治癒率。 不過，肺癌並不僅僅與吸菸有關，超過50%的肺癌患者是不吸菸、已戒菸或極少抽菸的人。 近年來，亞裔女性的肺癌診斷率也逐年增加。

儘管加州保險可為大部分符合條件的加州人提供免費的肺癌篩查，但美國癌症協會（American Cancer Society）的數據顯示，2023年，加州只有4.5%的符合資格的成年人接受過肺癌篩查 ，是美國所有州中比率最低的州。

「肺癌高死亡率的主要原因在於許多患者被診斷得太晚。」Jeffrey強調，46%的肺癌患者在癌症晚期（Distant Stage）才獲得診斷，而在這個階段，患者的五年存活率僅為7%；相較之下，如果在肺癌的局部期（Regional Stage）被診斷，患者的五年存活率可提升至33.5%。

因此，及早診斷和治療肺癌至關重要。在美國，肺癌篩查（Lung Cancer Screening）通常採用低劑量電子斷層掃描（Low-dose Computed Tomography，簡稱 LDCT）來檢測肺部組織中的異常變化或腫瘤。 這項篩查可以幫助醫生在肺癌早期階段發現病變，從而提高治療成功率和患者的存活率。 LDCT是一種無痛的檢查，整個過程約為5至10分鐘。

根據聯邦預防醫學服務專案小組(USPSTF)發布的指南，建議年齡在55歲至80歲、每年吸菸超過20包，並且在過去15年內曾吸菸的人，進行每年一次的LDCT篩檢。這樣才可以幫助患者盡早發現潛在的肺癌病變，提高治療的機會和成功率。

Jeffrey強調，肺癌篩查應每年進行一次，因為60%的肺癌都不是在第一次篩查中診斷出來的。對於亞裔來說，這一點尤其值得注意，因為在所有族裔中，亞裔是肺癌篩查的連續性最低的群體，只有25%的患者定期接受篩查。

Jeffrey表示，還有一個阻礙人們進行癌症篩查的原因是對LDCT掃描的誤解。調查顯示，70%的民眾認為肺癌篩查對人體有害。但實際上，LDCT產生的輻射極小。根據日本學者對的研究，LDCT不會對人體血液和細胞造成傷害。

此外，對於肺癌患者，Jeffrey建議尋求第二、第三方的診療意見，並與醫生協調治療計畫。

亞裔 癌症 加州

上一則

臉書鎖帳戶頻發 39名州檢察長關切

下一則

官員籲亞太裔選民踴躍投票 為自己爭取權益

延伸閱讀

美國華裔女性肺癌患者 其中90%「不吸菸」

美國華裔女性肺癌患者 其中90%「不吸菸」
金山94104郵區家庭均收550萬最高 加州7郵區均收逾100萬 灣區6個

金山94104郵區家庭均收550萬最高 加州7郵區均收逾100萬 灣區6個
回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到

回收容器類擴大 加州1251回收中心上網查得到
全美百萬富翁 加州占18%最多

全美百萬富翁 加州占18%最多
婦咳嗽月餘竟肺癌末期 蘇一峰：超過3周沒好 建議照X光

婦咳嗽月餘竟肺癌末期 蘇一峰：超過3周沒好 建議照X光
30年老菸槍肺癌晚期「奇蹟治癒」 醫師曝這關鍵原因

30年老菸槍肺癌晚期「奇蹟治癒」 醫師曝這關鍵原因

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
中餐館女主人海倫以罵顧客出名。（截取抖音視頻）

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

2024-03-06 18:41
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
丁林葳被控擔任谷歌工程師期間，竊取商業機密，為中國公司秘密服務。（Unsplash.com）

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

2024-03-11 16:32

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用