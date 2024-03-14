肺癌死亡率20% 專家籲及早篩查治療

專家指出，及早診斷和治療對肺癌的治癒至關重要。（取自Pexels）

肺癌是美國第二常見的癌症 類型，也是死亡率最高的一類(約20%)。 史丹福亞裔 健康研究與教育（Stanford CARE）21日召開線上講座，邀請凱瑟醫療（Kaiser Permanente）的外科醫生Jeffrey Velotta博士分享與亞裔群體有關的肺癌研究和建議。

Jeffrey表示，亞裔男性多有吸菸史，對肺癌篩查的相關資訊的了解相對不足，且接受肺癌篩查的連續性也較差，這導致他們獲得診斷的時間通常較晚，極大地降低了治癒率。 不過，肺癌並不僅僅與吸菸有關，超過50%的肺癌患者是不吸菸、已戒菸或極少抽菸的人。 近年來，亞裔女性的肺癌診斷率也逐年增加。

儘管加州 保險可為大部分符合條件的加州人提供免費的肺癌篩查，但美國癌症協會（American Cancer Society）的數據顯示，2023年，加州只有4.5%的符合資格的成年人接受過肺癌篩查 ，是美國所有州中比率最低的州。

「肺癌高死亡率的主要原因在於許多患者被診斷得太晚。」Jeffrey強調，46%的肺癌患者在癌症晚期（Distant Stage）才獲得診斷，而在這個階段，患者的五年存活率僅為7%；相較之下，如果在肺癌的局部期（Regional Stage）被診斷，患者的五年存活率可提升至33.5%。

因此，及早診斷和治療肺癌至關重要。在美國，肺癌篩查（Lung Cancer Screening）通常採用低劑量電子斷層掃描（Low-dose Computed Tomography，簡稱 LDCT）來檢測肺部組織中的異常變化或腫瘤。 這項篩查可以幫助醫生在肺癌早期階段發現病變，從而提高治療成功率和患者的存活率。 LDCT是一種無痛的檢查，整個過程約為5至10分鐘。

根據聯邦預防醫學服務專案小組(USPSTF)發布的指南，建議年齡在55歲至80歲、每年吸菸超過20包，並且在過去15年內曾吸菸的人，進行每年一次的LDCT篩檢。這樣才可以幫助患者盡早發現潛在的肺癌病變，提高治療的機會和成功率。

Jeffrey強調，肺癌篩查應每年進行一次，因為60%的肺癌都不是在第一次篩查中診斷出來的。對於亞裔來說，這一點尤其值得注意，因為在所有族裔中，亞裔是肺癌篩查的連續性最低的群體，只有25%的患者定期接受篩查。

Jeffrey表示，還有一個阻礙人們進行癌症篩查的原因是對LDCT掃描的誤解。調查顯示，70%的民眾認為肺癌篩查對人體有害。但實際上，LDCT產生的輻射極小。根據日本學者對的研究，LDCT不會對人體血液和細胞造成傷害。

此外，對於肺癌患者，Jeffrey建議尋求第二、第三方的診療意見，並與醫生協調治療計畫。