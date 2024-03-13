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全美百萬富翁 加州占18%最多

編譯廖宜怡／綜合報導
美國國稅局上周公布的數據顯示，加州百萬富翁人數持續增長。（取自Unsplash）
美國國稅局上周公布的數據顯示，加州百萬富翁人數持續增長。（取自Unsplash）

自新冠疫情爆發以來，所謂的「出走加州」現象（California exodus）已多次成為話題，包括甲骨文和特斯拉等知名企業也在這個瘋狂的出走行列中。

不過，SFGATE表示，關於加州大規模人口外流的說法，或多或少都是沒有根據的，只有許多居民從沿海地區搬往內陸地區的故事是真的。根據彭博社（Bloomberg）的報導，儘管某些富豪稱已從加州逃往美國其他州，但加州的百萬富翁比例在2019年到2021年之間仍大幅增加了66%。

美國國稅局上周公布的最新數據顯示，從2019年到2021年，加州年收入超過100萬元的納稅人增加了6萬1900人，增幅高達66%，是美國百萬富翁最多的州，而全國百萬富翁比例則從17.1%上升至17.9%。

美國百萬富翁比例排名第二到第四高的是同樣人口眾多的紐約州、佛羅里達州和德州，但這三州的百萬富翁比例並未上升，而是下降。根據數據，紐約州有8.7%的納稅人年收入超過百萬元，而稅率較低、通常被認為較有利於富裕人士的佛羅里達州和德州，百萬富翁比例的降幅分別為0.1%和0.3%。

SFGATE指出，加州2019年到2021年百萬富翁增長的主要原因應該是科技業的蓬勃發展，儘管科技業的成長現在已大幅放緩，導致目前的大量裁員。不過，許多人仍看好灣區人工智慧未來的發展，認為將在加州製造出更多新百萬富翁。

加州 德州 紐約州

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