歷史拼圖／聖塔菲車站 入列歷史地標

被列入國家史蹟名錄的聖塔菲車站。（聖伯納汀諾歷史學會提供）

在南加州 內陸帝國聖伯納汀諾市，有一座被列入國家歷史地標名錄的車站建築「聖塔菲車站」（Santa Fe Depot），是當地一座具有「使命復興風格」建築（Mission Revival Style），也是列車客運終點站。曾經是該市主要車站，歷史上曾為Santa Fe鐵路和Union Pacific鐵路提供服務，如今則是Amtrak的車站。提供一條Amtrak線路和兩條Metrolink線路，（內陸帝國至橙縣線和聖伯納汀諾線）的服務。一個多世紀以來，這座車站在當地經濟發展中持續起到重要作用。

根據聖伯納汀諾歷史學會記載，1875年，南太平洋鐵路（Southern Pacific Railroad）拓展到聖伯納汀諾地區，11年後聖塔菲鐵路（Santa Fe Railroad）也抵達，於是聖伯納汀諾成為聖塔菲鐵路通往加州南部的「門戶」。當地經濟發展也與鐵路發展關係密切。第一座永久性車站建於1886年，在1916年11月16日晚毀於一場火災。

新的聖塔菲車站在1918年建成，投資 80萬美元。主體採用教堂式建築風格，有圓頂、塔樓和瓦片屋頂。被譽為「聖塔菲和鐵路所建立城鎮的紀念碑」。當時「聖伯納汀諾每日太陽報」報導「聖塔菲新的車站將是美西最好的車站。」同時也承認「正是聖伯納汀諾展示了這座交通樞紐城市的重要性！」

新落成的聖塔菲車站是當時密西西比河以西最大的車站，設施包括：行李房、總務處、郵件室、電報室以及聯合辦事處，樓上有分區工程師辦公室，「洋蔥屋頂」是空置的，主要為了裝飾。還有信用合作社、調度室，以及餐廳等。

客運列車在1920年代中期至1950年代中期最繁忙時間段，每天大約每兩個小時就從車站發出13班東行列車和13班西行列車。而且這些列車都有西南特色名稱，比如El Capitan、Navajo、Sout、Grand Canyon Limited以及Chief，還有好萊塢電影明星青睞的豪華臥鋪車Super Chief 。即使戰爭年代，這裡也能看見軍用列車，而且當地餐廳、酒吧、旅館酒店以及各種小商家都蓬勃發展。從總統到水果包裝工，都曾進出聖塔菲車站。

車站在1960年代有過沒落時期，車站的服務也轉向貨運。1990年中期聖伯納汀諾縣聯合政府（SANBAG）與市府合作，對車站修復翻新，直到2004年6月完成。提供列車通勤服務，也是辦公所在地。

這裡需要提一下縮寫SANBAG，代表 San Bernardino Associated Governments。指加州聖貝納汀諾縣的聯合政府機構，負責協調和管理該地區的交通、規劃和交通基礎設施項目。SANBAG負責制定和執行交通規劃，管理交通資金，並協調各種交通項目，以改善該地區的交通狀況。