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氣候變遷致冬季暴雨 未來天氣更極端

編譯組／綜合報導
科學家們一致認為，氣候變遷已經加劇了冬季降水，並可能在未來帶來更惡劣的天氣。（美聯社）
科學家們一致認為，氣候變遷已經加劇了冬季降水，並可能在未來帶來更惡劣的天氣。（美聯社）

上周末一場強大的冬季風暴掩埋了塞拉山脈，灣區和中央海岸的潮濕天氣持續數天。 星期三的雷暴雨讓沙林那(Salinas)濕透了，短短25分鐘內就降雨整整一吋。

繼去年的歷史性天氣之後，今年冬天加州的強烈風暴持續存在，強降雨導致聖地牙哥大規模洪水氾濫，洛杉磯等地出現破壞性山體滑坡。

許多因素都會導致極端風暴活動，但科學家認為，氣候變遷已經加劇了冬季降雨，並可能在未來帶來更惡劣的天氣。

今年冬天早些時候，一場歷史性的風暴在南加州停滯，2 月4 日至5日為洛杉磯市中心帶來了超過7吋降雨量這是自1877 年以來的第三高的兩天降雨量。聖蓋博和聖塔蒙尼卡山一些地方三天內降雨量超過一呎。 傾盆大雨引發了大範圍的洪水和泥石流。

專家表示，氣候變遷可能對異常的風暴總數產生了影響，因為地球暖化會產生更猛烈的風暴。

爾灣加州大學土木與環境工程教授阿加科查（Amir AghaKoucha）表示，氣溫每升高1℃（1.8℉），大氣中的水分含量就會增加約7%。 意味著在氣候變暖的情況下，風暴會比過去更頻繁地產生極端降雨。有些地方的平均降水量基本上保持不變，但我們看到越來越多的極端事件。

洛杉磯加大氣候科學家斯溫（Daniel Swain）表示，在這場席捲洛杉磯的風暴中，氣候變遷可能會增加降雨量。

這次事件可能會導致額外一兩吋的降雨。如果氣候沒有像上個世紀那樣變暖，這種情況就不會發生。

氣溫升高也意味著在冬季暴風雨期間，習慣下雪的海拔地區正在降雨，因為降雪僅限於更高、更寒冷的山峰。

但在夠冷的地方和時間，大氣中額外的水分也會增加降雪總量。 最近一場從阿拉斯加灣襲擊加州的風暴為內華達山脈帶來了巨大的降雪：Sugar Bowl Resort 在四天內的降雪量達到了 10.5呎。

今年冬天早些時候，一場由大氣河流引發的風暴在南加州登陸，造成危險的山洪爆發和數百萬元的損失。 聖地牙哥1 月22日的降雨量為2.73吋，是自1850年以來第四個最潮濕的一天。

聖地牙哥加大主任拉爾夫（Marty Ralph）說，一月份沿海水域異常溫暖，使大氣河吸收了更多的熱量和水蒸氣。

加劇了降水並導致洪水氾濫。

雖然在全球暖化的情況下，風暴預計會變得更強，但這並不意味著乾旱將成為過去。 相反，潮濕和乾燥的時期可能都會變得更加極端，導致氣候鞭打比過去更加劇烈地波動。未來更極端的降水可能會影響水壩和雨水排水系統等基礎設施，這些基礎設施並不是為這些日益嚴重且頻繁的天氣事件而設計的。

加州大學 洛杉磯加大 洪水

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