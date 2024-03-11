巡警局添新血 千人招募計畫有成

加州公路巡警局(CHP)千人招募有成，3月新增105人完成培訓，加入守護加州之列。(取自州長辦公室官網)

加州 公路巡警局（CHP）招募千名巡警活動有成，3月9日有105名新的執法人員完成宣誓， 新畢業的巡警將被派遣到加州各地區服務，加入保護加州之列。

加州州長紐森 9日祝賀這一批新畢業的CHP官員。紐森說：「所有加州人都應該為這些新官員感到驕傲，因為他們開始了一段充實的職業生涯，為了保護加州和我們的家人。在各社區建立信任和安全，他們代表了金州最好的一面。」

在經過26周的密集培訓後，105位新巡警在周五的西沙加緬度CHP學院舉行的畢業典禮上，由CHP專員杜里(Sean Duryee)宣誓就職。

杜里說，這次畢業標誌著這些新巡警的重要里程碑，並讚揚新巡警在過去幾個月於學院受訓期間所展現的奉獻精神和毅力。他說：「培訓和工作上的成功，只有最敬業的人才能取得。我們期待著與他們並肩工作，共同維護法律，保護加州的社區。」

CHP是美國最大的州立公共執法機構，擁有超過6500名巡警及官員在加州各地工作。做為加州11億元改善公共安全支出的一部分，CHP在2022年啟動了千人招募活動，預計從加州多元化社區中聘請合格的人才填補1000個巡警職位。2月27日，CHP更舉辦一場線上招聘研討會，說明薪酬、福利 、招聘流程，以及在CHP學院期間的預期情況 等。

相對於全美許多執法機構表示招聘困難，加州公路巡警局的申請人數則是顯著增加。CHP指出，2024年1月的月度申請數量是七年來最高，總申請數較2022年1月增加了94％。目前正在培訓中的CHP新秀總數為332名，招募持續，有興趣者請洽CHPMadeForMore.com。

杜里說：「自招聘活動開展以來，CHP收到的申請數量令人鼓舞。」為了因應申請者激增，CHP更首次同時舉辦了三個學院班，是歷年首見。杜里強調，CHP繼續履行保護加州道路和社區的使命，致力於招聘代表加州及其多樣人口結構的合格候選人，並歡迎所有與我們分享奉獻精神的人加入，一同改變世界。