加州新成立工作優先委員會

加州州長紐森宣布成立的加州工作優先委員會，是紐森追求創建「全民加州(California For All)」拼圖中的一塊。(取自州長辦公室官網)

加州 州長紐森 8日宣布成立新的州委員會，專注於創造就業 機會，並授予1.82億美元的補助金，以啟動州長的區域投資倡議，加速推進全州經濟和勞動力發展。

紐森宣布了新成立的加州工作優先委員會和營運計畫，旨在簡化州內的經濟和勞動力發展計畫，以創造更多的就業機會，並能更快地實現。

紐森說：「加州創造了比任何其他州都更多的機會、就業和企業，但我們需要確保我們共同向前推進。通過這個新的委員會和這些投資，我們正在調整所有的經濟資源，以創造更多的就業機會，為加州的每個社區提供更快的服務。」

新委員會由紐森高級顧問兼州長辦公室商業和經濟發展局局長邁爾斯（Dee Dee Myers）和勞工發展局秘書諾克斯（Stewart Knox）共同主持，並將匯集各個州府機構，包括：州長辦公室規劃與研究局局長，以促進與一般計畫指南和土地使用政策的協調；加州自然資源局秘書，代表基於自然的解決方案和清潔能源行業；加州農業廳長，代表農業行業；加州環保局秘書，代表循環經濟；加州衛生與人類服務署秘書，代表醫療保健行業，並促進殘疾和弱勢工人的就業機會；加州退伍軍人事務局秘書，代表居住在該州的160萬名退伍軍人；公用事業委員會主席，代表推動未來清潔能源工作人員的機會和社區的經濟機會。

邁爾斯說，加州工作優先委員會是州長追求創建「全民加州(California For All)」拼圖中的另一塊；他說：「我期待與我的同事們合作，對齊戰略投資，促進加州每個地區的經濟增長和就業創造。」

新委員會將協調制定一項全州性的產業戰略，包括全州經濟概況、優先行業的確定、全州項目組合、商業擴張、吸引和保留策略，以及勞動力發展戰略。加州工作優先委員會是加州更廣泛戰略的重要組成部分，旨在為學生和工人提供高薪職業。該委員會將與職業教育委員會一起工作。