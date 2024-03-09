本地生申請人數增加 加大申請入學人數止跌回升

加州大學系統即將到來的秋季學期的申請人數，比去年增加 1.5%。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州大學 （University of California）系統即將到來的秋季學期的申請人數，比去年增長 1.5%，超過 25 萬名學生爭取九個校區系統的入學名額，一年級新生和轉校生均在其中。

加大系統2023年秋季入學申請人數，在 2022 年創下歷史新高後下滑 2%。加大官方將今年申請人數的增長，歸因於加州居民、歷來申請人數不足群體的學生、以及來自國內外社區、州立和私立大學的轉學生申請人數的增加。加大所有校區秋季學期的錄取決定，將在3月底前發送給申請人。

加大總校長德雷克（Michael V. Drake）在聲明中說，很高興有 「廣泛背景和生活經歷 」的學生申請這所著名的公立大學。他說：「申請人數的增加，凸顯了加大教育體驗的質量，以及加大教育能為代表性不足學生提供長遠性社會流動能力。」

雖然全系統申請人數略有上升，但2024年秋季入學一年級申請人數相對保持不變，略低於20萬7000人。這一數字與2022年創紀錄的 21萬1000 人相比略有下降；在此之前的2021年，即取消標準化考試要求的那一年，一年級申請人數開始激增。

但是，加州居民的一年級申請人數四年來一直穩步上升。在即將到來的秋季學期，加州居民的一年級申請人數上升了1.2%，占一年級申請總數的65%。

在這些加州申請者中，47% 來自高等教育中歷來代表性不足的群體。加大系統將其定義為來自非裔、西語裔/拉丁裔、原住民 以及太平洋島民種族背景的學生。根據加大的數據，在全系統範圍內，這些群體的申請人數增加了 2.7%。

與此同時，州外學生的一年級申請人數連續第二年下降， 國際學生的一年級申請人數則保持穩定。作為2021年預算協議的一部分，加州州長紐森 （Gavin Newsom）與加大簽署了一項為期四年的協議，對加大各校區招收州外學生和國際學生的人數設置上限，以利為加州居民騰出更多的入學空間。

今年，加大系統的轉學申請人數增幅最大。在連續兩年下降後，2023年至2024年間增長9%。來自加州社區學院的轉學申請人數增加了8%，占轉學申請人數的 80%。