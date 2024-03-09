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3月食物券補助 10日前完成發放

編譯陳盈霖／綜合報導

Gazette.com報導，加州將在三日內（3月8日至10日），完成向低收入家庭發放3月份食物券援助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP）款項。這筆款項從每月第一天開始分配至第十天，符合資格的低收入家庭和個人發放福利的日期，取決於受益人的案件號碼。

例如，案件號碼結尾數為數字1的受益人，會於3月1日收到加州補充營養援助計畫（CalFresh）福利，3月10日則是案件編號結尾數為0者收到福利的日子。

每個符合資格的家庭得到確切的金額，則取決於幾個因素，包括家庭規模、收入限制和其他額外資產等。一口之家的家庭最高補貼金額為291元，四口之家最高補貼973元，八口之家為1751元；超過八口之家，每增加一人補貼上限為219元。

根據預算與政策優先事項研究中心（Center on Budget and Policy Priorities，CBPP）數據，加州約13%人口、每月約500萬人口接受CalFresh援助。民眾可上https://www.cdss.ca.gov/了解如何申請援助等相關訊息。

低收入 加州 福利

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