「功夫熊貓4」上映 武力值史上最強

歷時16年，在全球票房收入超過18億元的「功夫熊貓」（Kung Fu Panda）系列於3月8日上映第四部。（記者張宏╱攝影）

歷時16年，在全球票房收入超過18億元的「功夫熊貓」（Kung Fu Panda）系列，於3月8日上映第四部。有多名華裔演員參與演出，包括為主角阿波父親配音的吳漢章（James Hong）、小偷狐狸珍的演員奧卡菲娜（Awkwafina）及新角色、盜賊巢穴領導者Han的配音關繼威（Ke Huy Quan）。電影中正反派的武力值可謂史上最強，節奏扣人心弦，台詞風趣幽默，適合全家觀看。

在日前媒體首映式上，「功夫熊貓4」引發大人和小孩陣陣笑聲，喜劇偶像布萊克（Jack Black）飾演的阿波已是功成名就的功夫大師，他憑藉無與倫比的勇氣和瘋狂武術技巧，經歷三次玩命冒險，擊敗世界級惡棍，他被選為和平谷的精神領袖。但是阿波也面臨傳承問題，需要培養新人。與此同時，女巫變色龍盯上阿波的智慧之杖，希望藉此重新召喚已被阿波擊敗的所有惡棍。狡猾機智的小偷珍，帶領阿波來到女巫城市， 為保護和平谷免受變色龍侵害，這對喜劇古怪搭檔必須齊心協力。

達斯汀霍夫曼 (Dustin Hoffman)繼續為電影中的師父配音， 奧斯卡 金像獎提名人Bryan Cranston飾演阿波的親生父親李，艾美獎 提名人Ian McShane飾演師父以前的學生和宿敵大龍。導演Mike Mitchell也是「史瑞克」的導演，功夫熊貓是夢工廠動畫票房最高的原創動畫電影，在2008年曾獲得奧斯卡金像獎提名。

片中保持其一貫的中國風元素和場景，如中式美食和亭台樓閣都似曾相識。大場景打鬥戲碼，在電影院 看尤其精彩過癮，拳拳到肉，頗有當年香港功夫片風采。華人觀眾Tina表示，她來美國那年恰逢「功夫熊貓1」上映，對片中的中國元素感到親切。這個系列在中國也獲得擁簇，第一部的豆瓣評分8.2分。她當時選修娛樂產業課的論文題目，就選定「功夫熊貓」作為主題。如今16年過去，「功夫熊貓4」上映自然要捧場。