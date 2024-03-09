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摩根大通銀行 將關閉加州18分行

洛杉磯訊
摩根大通宣布計劃關閉在加州的18家分行。（Unsplash.com）
摩根大通宣布計劃關閉在加州的18家分行。（Unsplash.com）

美國多家銀行申請關閉分行，其中摩根大通銀行（JPMorgan Chase）宣布計劃關閉在加州的18家分行，但主要是去年收購的第一共和銀行分行(First Republic Bank)，主因通路重覆；但摩根大通也同時宣布未來三年內將在全美開設500家分公司 ，並將在加州開設10家「專注為富裕客戶提供獨特的客戶體驗」的分行 。

除摩根大通外，其他向監管機構貨幣監理局 (OCC) 報告將關閉分行的銀行包括Citizens、Fifth Third和Trustco，這些銀行各關閉一家。除前述之外，其他關閉的分行多屬於第一共和銀行，這家銀行是摩根大通去年收購的一家破產的商業銀行。就像幾個月前倒閉的矽谷銀行一樣，第一共和銀行曾為加州初創公司服務、提供貸款，但這些企業在疫情後科技市場低迷時期難以償還銀行貸款。

摩根大通已通知監管機構，將關閉全美19家收購的第一共和銀行分行。發言人在聲明中表示，「大部分關閉地點都在加州，在那裡已經有許多大通分行網絡」，另外還有兩家分行關閉，一家在紐約，另一家在波士頓。摩根大通去年收購第一共和銀行後，新增84家分行，隨後宣布關閉21家；今年2月進行的最新關閉，將使第一共和銀行分行總數減少至50家以下

不過，摩根大通也是最近唯一一家，開設分行多於關閉的全國性銀行。上個月，該公司表示，未來三年內將在全美開設500家分公司。在宣布這一消息時，摩根大通還透露，將繼續關閉部分第一共和銀行分行，並將少數分行重新命名為摩根大通，繼續與相同客戶合作。摩根大通發言人表示，部分分公司將「專注為富裕客戶提供獨特的客戶體驗」，總共約有20家這樣的分行，其中10家位於加州。

在宣布關閉多家分行的同一周，摩根大通銀行表示，將開設其他5家分行，但不是在加州，而是分布在亞利桑納州、明尼蘇達州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和賓州。其他表示將開設分行的銀行，包括美國銀行、紐約的Bank of Greene County及Great Plains Bank。

摩根大通 加州 貸款

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