美鐵3列車 加州長者、團體、學生享優惠

乘Pacific Surfliner前往迪士尼能享有車票20%和樂園票5%的優惠。（Amtrak官網）

Amtrak會不定時提供各種各樣的優惠，其在加州 運營的有三條列車：北起聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）南至聖地牙哥 的Pacific Surfliner、連結北加灣區重要城市的Capitol Corridor、和貫穿加州中央山谷地帶的San Joaquins，目前都提供優惠政策，包括年長者優惠、團體優惠等。

Amtrak在加州提供系列15%折扣，包括軍人優惠、老兵優惠、年長者優惠、學生優惠、殘障人士優惠等，都能享受15%的票價優惠。其中年長者優惠適用於62 歲及以上的旅客，學生優惠則適用於年齡在13歲和25歲之間持有學生證的旅客。此外，2到12歲的兒童可享受50%的票價優惠。該系列優惠適用於上述提到的加州境內的三種列車，不包括其他途徑加州的長途列車。

目前Pacific Surfliner正提供特定工作日票價，直至3月28日。該促銷活動適用於周二、周三或周四的旅行，適合通勤人士和在南加的短途旅行。如果搭乘Pacific Surfliner前往聖地牙哥野生動物園 ，可以獲得車票和動物園票價的雙重優惠。其中，購買動物園一日門票可省7美元，而車票至聖地牙哥可享受20%的折扣。此外，如果搭乘Pacific Surfliner前往位於安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園，可以享受迪士尼樂園票價5%的優惠，以及車票20%的折扣。不過，這兩項優惠有一定時間限制，部分日期不可預定。

同時，Capitol Corridor和San Joaquins正提供團體出行優惠，沒有時間限制。乘客在購買一張全價票時，最多能有五人同行，且同行者能享受50%的優惠。

值得一提的是，所有的優惠都有具體的政策和限制，在預定前建議在Amtrak官網查看清楚所有規則，再進行選擇和購買。