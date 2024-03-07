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加州1號提案 支持者微領先

編譯陳盈霖╱綜合報導

CBS電視台報導，截至6日上午，發行近64億元債券，改革加州精神衛生保健系統的加州一號提案（Proposition 1），有50.2%支持率。該提案可能是這次初選中最重要的提案，若獲得通過，加州將重新分配數十億元無家可歸者危機資金。包括加州州長紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）都支持該提案。然批評者稱這只會從有效的醫療服務中奪走急需資金。

該提案也稱行為健康服務計畫和債券措施（Behavioral Health Services Program and Bond Measure），目的是擴大心理健康成癮治療機會，建立支持性住房，減少對監禁的依賴，支持無家可歸退伍軍人等。根據加州選民指南，該提案授權發行64億元債卷，每年撥款10億元，最終目的是讓人們永遠離開街頭，接受治療。

若該提案獲得選民批准，不會立即徵收新稅，但州政府將不得不連本帶利的償還新債務。各縣需改變一些心裡保健和藥物或酒精治療服務等。該提案也將創造一個住房環境，讓超過1萬1000名有嚴重心理健康需求的加州人有穩定住房，也會提供10億元，確保無家可歸、心理健康和藥物濫用的退伍軍人得到照顧。

批評者聲稱，該提案將從其他已發揮作用的心理健康服務中轉移數十億元。加州憂鬱症和躁鬱症支持聯盟執行董事西蒙斯（Paul Simmons）表示，該提案關鍵之一是替人們提供住房，但其中大部分是建造醫院床位，但醫院床位不是家。這是昂貴、耗資上百億元的計畫，但仍不是解決無家可歸問題的方案。

加州 心理健康 債券

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