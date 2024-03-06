走私冷媒原料 男遭控違溫室氣體法 全美首位

溫室氣體主要用於室內空調、建築隔熱等。(Carl Raw/ Unsplash)

ABC電視台報導，聖地牙哥 男子哈特（Michael Hart）4日因涉嫌從墨西哥 走私作為冷媒的氫氟碳化合物（hydrofluorocarbons），在美國被捕。聯邦檢察官表示，他是全美第一位被指控旨在遏制使用導致氣候變遷 的溫室氣體(greenhouse gases)相關法規者。主要的溫室氣體包括二氧化碳（carbon dioxide）、甲烷（methane）、一氧化二氮（nitrous oxide）和各種合成化學品。

根據起訴書，哈特將這些消耗臭氧層的化學品藏在防水布和車內的工具底下，企圖通過美墨邊境走私來美。根據美國檢察官辦公室聲明，他將這些化學品放上網路出售。聲明中並表示，哈特在庭上對共謀、銷售違禁材料和非法進口等13項指控並不認罪。他將在本月25日再次上庭。

檢察官指出，這是美國首次提出與2020年法律相關的指控，該法律禁止在未經美國環境保護署（EPA）許可的情況下，進口常用，作為冷媒的氫氟碳化合物（hydrofluorocarbons）。

氫氟碳化合物受「清潔空氣法」（Clean Air Act）監管，它們用於冷凍、空調、建築隔熱、滅火系統和氣溶膠等應用。