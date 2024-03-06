我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例 至今5死 WHO籲養鳥多防範

不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

走私冷媒原料 男遭控違溫室氣體法 全美首位

編譯陳盈霖／綜合報導
溫室氣體主要用於室內空調、建築隔熱等。(Carl Raw/ Unsplash)
溫室氣體主要用於室內空調、建築隔熱等。(Carl Raw/ Unsplash)

ABC電視台報導，聖地牙哥男子哈特（Michael Hart）4日因涉嫌從墨西哥走私作為冷媒的氫氟碳化合物（hydrofluorocarbons），在美國被捕。聯邦檢察官表示，他是全美第一位被指控旨在遏制使用導致氣候變遷的溫室氣體(greenhouse gases)相關法規者。主要的溫室氣體包括二氧化碳（carbon dioxide）、甲烷（methane）、一氧化二氮（nitrous oxide）和各種合成化學品。

根據起訴書，哈特將這些消耗臭氧層的化學品藏在防水布和車內的工具底下，企圖通過美墨邊境走私來美。根據美國檢察官辦公室聲明，他將這些化學品放上網路出售。聲明中並表示，哈特在庭上對共謀、銷售違禁材料和非法進口等13項指控並不認罪。他將在本月25日再次上庭。

檢察官指出，這是美國首次提出與2020年法律相關的指控，該法律禁止在未經美國環境保護署（EPA）許可的情況下，進口常用，作為冷媒的氫氟碳化合物（hydrofluorocarbons）。

氫氟碳化合物受「清潔空氣法」（Clean Air Act）監管，它們用於冷凍、空調、建築隔熱、滅火系統和氣溶膠等應用。

氣候變遷 墨西哥 聖地牙哥

上一則

核桃市 全新警衛社區獨立屋本周末開放參觀

下一則

FDA食品添加物標籤 需精準羅列

延伸閱讀

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕

從中國走私生鵝腸等非法商品 紐約六名華人遭逮捕
美國首例 加州男子被控非法走私溫室氣體 恐加劇氣候危機

美國首例 加州男子被控非法走私溫室氣體 恐加劇氣候危機
NBA／傷兵讓尼克打造鐵人連線 哈特：不會因此躺下哭泣

NBA／傷兵讓尼克打造鐵人連線 哈特：不會因此躺下哭泣
場邊人語／壓哨助攻 擦板立功

場邊人語／壓哨助攻 擦板立功
中國冷凍鰻曾被拒入美 華男走私判15個月

中國冷凍鰻曾被拒入美 華男走私判15個月
NBA／被絆倒未響哨還遭準絕殺 活塞吃悶虧 教頭喊不公

NBA／被絆倒未響哨還遭準絕殺 活塞吃悶虧 教頭喊不公

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30
本案訴狀。（取自法院）

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

2024-03-04 14:42
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
加州在GOBankingRate「富人愈富」榜單上占據主導地位。(取材自CA.gov網頁）

年入25萬上層階級 富者愈富 美百大富城 加州上榜37個

2024-03-01 01:20
陳女士通過好市多旅遊，為夏威夷之旅省下千元，圖為酒店景觀。(圖／陳女士提供)

好市多旅遊套餐省錢省事 華人夏威夷度假便宜千元

2024-03-04 01:20

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈
不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州

不斷更新／「超級星期二」共和黨投票 川普遙遙領先、海理搶下佛蒙特州
轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大
X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出
Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠