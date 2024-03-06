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Target女童裝兩側開洞 媽媽們熱議

編譯組／綜合報導
腰部挖洞的洋裝。（取自Meghan Mayer的TikTok帳號）
腰部挖洞的洋裝。（取自Meghan Mayer的TikTok帳號）

密西根州中學老師Meghan Mayer的一支TikTok影片最近引發熱烈討論，原因是她與女兒在逛Target時，原本以為某組洋裝很不錯，但仔細檢查後才發現兩邊腰部都開了洞。Meghan Mayer說，不知道她不讓穿的反應是否太過頭，放上TikTok讓大家公評。

TikTok上的反應分歧。一部分人認為，不過分，好家長就不會讓小孩成熟過頭，更不會物化小孩；一部分人認為就是單純的可愛，她會幫六歲女兒買，穿上後洞不會那麼大；一些人則說，她們來自保守家庭，夏天穿洞洞裝或露背裝沒問題，但是上教堂就不可以了。

TODAY.com訪問養育專家Deborah Gilboa，她則說這是「允不允許的問題」。因為當妳展露肌膚，代表妳默認別人可以想像妳別的衣服也不穿的樣子，所以她會告訴小孩，她不希望傳達別人可以幻想她赤身裸體的訊息。

回到Meghan Mayer，她告訴TODAY.com，雖然有些人說，可以在洋裝裡面多穿一件，但她不認為穿件背心就沒問題了，因為這樣等於默認Target是對的，然後衣服上的洞就會愈開愈大。Meghan Mayer說，這就跟她不會讓7歲與10歲的女兒穿比基尼一樣。Target尚未回應TODAY.com的提問。

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