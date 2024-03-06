今年積雪量豐 首超正常值104%

加州最新積雪量已是同期平均值的104%。（美聯社）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一場持續多日的暴風雪 在內華達塞拉山脈（Sierra Nevada）降下了6到11呎的積雪。加州 的積雪量在今年首次超過了正常水平。

周一（4日）早上更新的州數據顯示，目前積雪量是這個季節正常值的104%。與兩個月前的25%相比，這是一個驚人的變化。

與歷史平均水平相比，北部山區的積雪量最高，為正常值的111%；中部山區降水量、降雪量和雪水當量都高於中位數。南部山區的積雪量是正常年份的94%。在全州範圍內，積雪量為4月1 日平均值的94%。這對水資源管理者來說是一個重要的衡量標準，他們要看整個冬季積雪量有多少。

加州的積雪量在2022-23年內華達山脈冬季破紀錄之後猛增，根據塞拉山脈積雪實驗室（Sierra Snow Lab）的記錄，去年冬天的積雪量達到62.8呎。今年冬天到目前為止，該實驗室已測得24呎的降雪量。

另據美聯社報導，從周四（2月29日）開始肆虐該地區的暴風雪，最終在周一穿過內華達塞拉山脈時消散。位於雷諾（Reno）以西46哩的山峰間7000呎高處的滑雪勝地，錄得了最高的降雪量。

但周末的暴風雪造成了80號州際公路和其他道路的交通堵塞和關閉，並關閉了從巨山滑雪區（Mammoth Mountain Ski Area）到糖碗（Sugar Bowl）滑雪場。猛烈的大風襲擊了山區，導致數千家庭和企業停電。

對斯萊特（Jon Slaughter）在糖果碗滑雪場的營銷團隊來說，去辦公室可不是一件小事，在一場強暴風雪給北加州滑雪場帶來超過 10 呎（3 米）的積雪後，員工們需要向下挖幾呎，然後通過隧道到達前門。

更戲劇性的是，當他們上樓打開辦公樓二層通往室外的另一扇門時，面對的是從地面到門框上方的堅固雪牆。斯洛特說：「從周五開始，他們就一直在挖雪牆，不得不挖地道到樓下的門才能進去。」

加州公路巡警局（California Highway Patrol）楚魯克（Truckee）辦公室表示，從太浩湖以西翻越唐納峰（Donner Summit）到內華達州邊界的很長一段 I-80 州際公路，於周一上午晚些時候重新開放，除大型卡車外，其他車輛均可通行，但需要使用防滑鏈或雪地輪胎。

糖碗滑雪場和許多其他度假勝地，包括太浩湖北端最大的度假勝地Palisades Tahoe度假村，在經過安全檢查後也在緩慢地重新開放纜車。